Nuevo susto para Isabel Pantoja en Perú

Isabel Pantoja no gana para sustos. La cantante de Marinero de luces ha tenido que ser desalojada de un hotel de Perú en plena gira de conciertos por Latinoamérica. Hoy la cantante ofrecerá su última actuación de la gira Enamórate en el Plaza Arena de Lima, pero horas antes de que eso ocurriera ha vivido un serio contratiempo. Ella, al igual que el resto de personas que se hospedaban en su hotel, han tenido que ser desalojadas del complejo debido a un aviso de seísmo.

Se han vivido momentos de verdadera inquietud entre Isabel Pantoja y todo su equipo, pero por fortuna todo ha quedado en un susto. Finalmente todos los huéspedes han podido regresar a sus habitaciones ilesos y los planes de la artista siguen según lo previsto, actuará hoy para sus seguidores. El paparazzi Jordi Martín, que se encuentra en Lima para asistir a su último concierto, explicó en Sálvame el incidente que vivió la cantante. "Ella y toda la ciudad de Lima, ha sufrido un protocolo de seísmo, nos hacen bajar a la calle, incluso a Isabel. Le han hecho bajar de su habitación por protocolo de seísmo”. A raíz del incidente, la artista ha regresado a su habitación y allí permanece hasta que tenga que desplazarse al show.

La gira por Latinoamérica está siendo todo un éxito y le ha servido a Isabel Pantoja para reencontrarse con su público y reponerse de los difíciles meses vividos tras perder a su madre. En Buenos Aires y Chile colgó el cartel de no hay billetes y deleitó a los presentes con canción cargadas de mensajes, entre ellos uno que dedicó a sus hijos. "Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada", señaló en su último recital de Chile. Un mensaje que ha querido responder su hija Isa Pantoja. "Mis abrazos los tiene. Me es complicado comunicarme con ella, pero igualmente intento ir a verla", señaló en El programa de Ana Rosa, ya que asegura que su madre no tiene teléfono y tiene que comunicarse a través de las personas que están a su alrededor.

La última vez que la cantante se encontró con sus dos hijos fue en Cantora tras el fallecimiento de su madre, doña Ana Martín. Isa Pantoja ha visitado en alguna ocasión más a su madre, mientras que con Kiko Rivera continúa el distanciamiento. Horas después de que la cantante sufriese este contratiempo en Perú, el DJ señalaba que había dado positivo en coronavirus. El artista contaba a sus seguidores que tenía muchos síntomas, entre ellos fiebre, tos, dolor de cabeza y pesadez de cuerpo,

