'Un hijo tuyo', la miniserie romántica de Netflix que te hará pensar en la maternidad desde otra perspectiva

Apunta en tu agenda que el día 8 de junio se estrena, Un hijo tuyo, una divertida comedia que nos presenta la historia de Nana, que es médico especialista en fertilidad. Mientras que la doctora bate récords a la hora de lograr cumplir los sueños de sus pacientes, aunque para ello tenga que decir alguna mentira sobre su relación con los niños, ella no tiene hijos propios. Sin embargo, tras realizarse un estudio ginecológico, se da cuenta que tan solo le quedan 6 meses para quedarse embarazada, ya que su menopausia es inminente. Aunque siempre había soñado convertirse en madre, esta nueva noticia hace que sus tiempos se adelanten y, después de una noche de fiesta, se haga una inseminación a ella misma. El problema llega cuando descubre que el futuro padre del bebé es su expareja, porque el encargado del laboratorio ha alterado las muestras. Todo ello, mientras comienza una nueva relación amorosa con su compañero de trabajo que, por supuesto, no sabe nada del bebé que viene en camino.

A través de seis capítulos cortos, lo que la convierte en una candidata perfecta para un maratón de fin de semana, el espectador conocerá los divertidos líos a los que la doctora se enfrenta para intentar tapar su gran secreto. Un tiempo en el que intentará volver a recuperar el amor del que fuera su novio, el cual no parece muy interesado en volver con ella, para formar así lo que en su cabeza parece una familia ideal. Al mismo tiempo, el embarazo le servirá para empatizar y sentirse más cerca de sus pacientes al descubrir los miedos y dudas que asaltan a la mayoría de las mujeres cuando tienen que hacer frente a la maternidad por primera vez.

Esta producción danesa aterriza en la plataforma de entretenimiento para robar el corazón de todos los espectadores, como ya lo ha conseguido hacer en su país donde es todo un éxito por la mezcla de emociones que presenta la trama. Un relato humano que va desde la más profunda alegría, como el inicio de un noviazgo o la amistad entre Nana y Simone, su fiel compañera de aventuras, a los trances más duros, como la infertilidad, lo que la convierte en una montaña rusa de sentimientos con los que gran parte de la audiencia se puede ver reflejado. La ficción también cuenta con un reparto de excepción, en el que cabe destacar a su protagonista Josephine Park, que pese a ser un rostro desconocido en España, ha sido galardonada en tres ocasiones por parte de la Danish Film Awards por su trabajo delante de las cámaras.

De la misma manera, para todos aquellos que no puedan esperar hasta el próximo día 8 de junio para adentrarse en la serie, en Netflix también se encuentra Jane The Virgin, una opción perfecta para abrir boca en lo relacionado con el mundo de los embarazos inesperados. Una sátira de los culebrones tradicionales que gira en torno a Jane, que hasta el momento no ha mantenido relaciones con nadie, pero se queda en estado al ser inseminada por accidente con el esperma de su jefa, el cual no puede tener más hijos, pues tuvo cáncer y esa era su única muestra. Todo ello hace que la joven tenga que enfrentarse a situaciones de lo más locas e irreverentes.