¡Escándalo en Hollywood! El actor Steve Burton se separa de su esposa embarazada y asegura que el hijo no es suyo

Steve Burton, conocido por su papel en la serie de televisión estadounidense Hospital General, ha hecho unas declaraciones que han causado cierto escándalo. El intérprete estadounidense, de 51 años, ha anunciado la separación de su esposa, Sheree Gustin, y madre de sus tres hijos, después de 23 años de matrimonio. Pero lo insólito no ha sido la noticia de su ruptura, sino la aclaración que ha llegado por parte del actor.

Su esposa espera un bebé de otro hombre, alude

Burton anunció a través de una nota que él y la nutricionista y entrenadora de fitness, de 47 años, ya no están juntos. "Quería aclarar algo. Sheree y yo estamos separados", escribió. Y continuó dando detalles del motivo de su separación: "Recientemente anunció que está esperando su cuarto hijo. El niño no es mío", señaló causando cierto asombro entre sus seguidores. "Todavía estamos criando a nuestros tres hermosos hijos. Apreciaríamos privacidad en este momento. Mucho amor, Steve", concluyó.

Steve Burton y Sheree Gustin se casaron en enero de 1999 después de conocerse en el rodaje de Hospital General. Juntos son padres de tres hijos Makena, 18, Jack, 16 y Brooklyn, 7, y nada hasta ahora hacía presagiar tan sorprendente escándalo.

La esposa del actor de momento no se ha pronunciado públicamente sobre su separación. La entrenadora de fitness anunció su embarazo hace varios días. "¡Seguro que la vida está llena de sorpresas!", dijo mostrando una foto suya de perfil sosteniéndose su tripita de embarazada. Los fans no han tardado en reaccionar a la publicación del actor y han lamentado el engaño: "Los bebés siempre son motivo de celebración. Sin embargo, estoy decepcionado por la infidelidad", "Desgarrador. Tú y Steve tienen una familia tan hermosa" o "Cambia tu apellido. ¡No te mereces el de Steve!", han sido algunos de los mensajes de apoyo al actor.

Despedido de 'Hospital General' por protocolo vacunación

Este anuncio se produce seis meses después de que le despidieran de Hospital General por incumplir con el protocolo de vacunas contra el coronavirus. Después de que surgieran rumores, Burton confirmó que había rodado su último episodio en octubre. "Sé que ha habido muchos rumores y especulaciones sobre mí...Desafortunadamente, Hospital General me dejó ir debido al protocolo de vacunación. Solicité mis exenciones médicas y religiosas, y ambas fueron denegadas, lo cual, ya sabéis, duele". Y añadió: "Pero se trata de una cuestión de libertad para mí. No creo que nadie deba perder su sustento por esto....Tal vez algún día, si se levantan esas órdenes, pueda regresar y terminar mi carrera como Jason Morgan. Sería un honor", concluyó, haciendo referencia al personaje que ha interpretado desde 1991.

Entretanto, Steve pronto regresará a su papel de Harris Michaels en Days of Our Lives, que comenzó a interpretar por primera vez en 1988 y aparecerá en la segunda temporada del spin-off de Peacock, Days of Our Lives: Beyond Salem, que se estrena el 11 de julio.

