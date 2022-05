Carles Francino se emociona al hablar de su primer nieto

Carles Francino acaba de convertirse en abuelo por primera vez. El periodista, de 64 años, ha compartido su felicidad por el nacimiento del pequeño Gio, desvelando algún detalle sobre su llegada y los consejos que le ha dado a su hijo, el actor Carles Francino, en esta nueva etapa que acaba de comenzar junto a su esposa, la cantante Izah. Según ha contado en el programa, Planta Baja de TV3, el bebé "ha pesado tres kilos y es muy guapo". "No he podido ir a verle al hospital, porque ahora no se permiten visitas, pero me han mandado una foto y el niño está dormido y parece un ángel, tiene unas facciones maravillosas", ha declarado muy emocionado.

El periodista estrella de la Ser, que está "muy emocionado" por su hijo, su nuera y el recién nacido, ha contado que el parto fue muy largo. Duró "15 horas", pero fue, según la propia Izah, "un viaje muy bonito". "No quisieron acelerar el proceso y el niño nació cuando le tocaba nacer", ha puntualizado Francino, que esperó la llegada de Gio viendo la tele. Primero vio el partido de la Champions y después dos capítulos de la nueva serie de Javier Cámara, Rapa. "A las 1:30 horas ya hablamos con mi hijo y nos dijo que había nacido".

También ha asegurado que no sabe exactamente qué implica haber entrado "en el club de los abuelos". "Estoy intentando asimilar todo. Es una sensación nueva", ha dicho en tono de broma. Eso sí, sabe perfectamente en qué consiste la paternidad y ha compartido con todos los espectadores el consejo que le ha transmitido a su hijo en estos momentos. "Ser padre te cambia la vida. No intentes actuar como si no hubiera pasado nada. Tienes que disfrutar de lo bueno que tiene ser padre", ha manifestado. Para el periodista "ser padre es un amor incondicional y un vínculo sin límites", por eso "se ha de buscar un punto de equilibrio" para "ver las cosas positivas" aunque haya momentos en los que también se pierda "la paciencia".

Francino tuvo a su hijo Carles con 23 años, y el actor se ha convertido en padre por primera vez con 41. "Es un contexto social totalmente diferente. Ahora la gente en general se espera a ser padre cuando tiene la vida apuntalada. Yo he disfrutado mucho de Carles. Hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos jugado juntos al fútbol en el mismo equipo", ha señalado. Tras estas palabras, el locutor ha reconocido que la paternidad de sus dos hijos pequeños, Iván y Lucía, nacidos de su relación con Gema Muñoz, "es totalmente diferente", ya que tienen 12 y 9 años respectivamente.

