Carles Francino da la bienvenida a su primer hijo y desvela el nombre del bebé

La felicidad ha llegado a la casa de Carles Francino y la cantante Isabel Hernández-Bronchud, más conocida como Izah. La pareja ha dado a luz a su primer bebé en común este domingo 29 de mayo. Ha sido el propio hijo del famoso locutor de radio -con quien comparte nombre- el que ha comunicado la noticia a través de su perfil público, al igual que hiciera a principios de año al anunciar que iban a ser papás. El actor ha querido compartir con todos su felicidad al recibir al mundo a su pequeño "Gio", nombre con el que le han bautizado. "Mi heroína... no tengo palabras... seguiré cuidándote. Seguiré admirándote", escribía el intérprete de series como Águila Roja o Víctor Ros, calificando el papel de su mujer como de "heroína". Además, el artista también ha aprovechado para agredecer la labor de las enfermeras y médicos: "Siempre me acordaré de vosotras: Vanesa, Susana, Mery, etc...", continuaba.

Carles Francino ha comentado también las ganas que tiene de crecer con su bebé Gio para aprender con él: "Benvingut Gio. I gràcies per esperar-me. Que ganas de aprender de ti. 29/05/2022", finalizaba orgulloso su pequeña dedicatoria hacia el recién nacido, el primero en común con su mujer Izah. Sus palabras iban acompañadas de dos imágenes en el hospital: la primera, una tierna instantánea de su mano sujetando la de su esposa; y la segunda, una pulsera en la que se desvela cómo han llamado a su hijo. Minutos después de la publicación, la fotografía se ha llenado de multitud de felicitaciones de amigos y compañeros de profesión, que se han pasado por el perfil público de Carles para dar la enhorabuena tanto a él como a su mujer. Marc Clotet, Ana Fernández, Hiba Abouk, Elia Galera, Marta Hazas, Megan Montaner o Carlos Cuevas son algunos de los artistas que han querido dar la bienvenida a Gio a modo de felicitación.

Carles Francino recuerda el paso de su padre por el hospital y elogia a la mujer del locutor

Tanto Carles Francino como Izah siempre han sido muy celosos de su privacidad. Aunque el nacimiento de su primer bebé era motivo de felicidad y alegría y, por eso, han decidido compartir este momento tan especial con todos. El que seguro que querrá gritarlo a los cuatro vientos al saber que ya se ha convertido en abuelo es el popular locutor de radio Carles Francino. Sobre todo después de la difícil etapa que pasó hace unos meses, cuando fue hospitalizado a causa del coronavirus. El pequeño Gio es el primero de una pareja que lleva casada desde hace tres años y medio. Fue el 29 de junio de 2018 cuando Carles e Izah se dieron el 'sí, quiero' en un paraje de excepción, concretamente en el castillo de Tamarit, en Altafulla (Tarragona), donde acudieron a arroparles multitud de familiares, amigos y compañeros de profesión como Macarena Gómez, Quim Gutiérrez o Megan Montaner.

Tres hijos, uno de ellos actor, y una boda íntima con su compañera en la radio: la discreta vida de Carles Francino

Carles Francino e Isabel Hernández-Bronchud se conocieron en 2006, durante el rodaje de una película de Bigas Luna, Yo soy la Juani, donde ambos tenían un pequeño papel. Fue ahí cuando surgió el flechazo que los hizo volverse inseparables y que ahora tengan su primer vástago. El actor de 41 años siempre se ha mantenido muy discreto con su vida privada, a pesar de la popularidad que le otorga su padre y el hecho de que él mismo sea artista. Sin embargo, se sabe que Carles está muy unido a Izah, de 34 años, la cual nació en Manchester -aunque sus raíces son andaluzas y catalanas, ya que se ha criado en Cataluña-. Ahora los dos juntos van a poder disfrutar de esta nueva etapa como padres primerizos de Gio.