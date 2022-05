Muere a los 60 años Andrew Fletcher, fundador y teclista de Depeche Mode

La legendaria banda electrónica de los 80, Depeche Mode, ha perdido a uno de los pilares fundamentales de su formación. Andrew Fletcher, cofundador de la banda y teclista, fallecía ayer a los 60 años de edad al parecer por causas naturales dejando completamente devastado al grupo,quien aún no es capaz de asimilar la prematura marcha de su compañero y amigo.

Rotos de dolor, Depeche Mode hacía público un comunicado informando al mundo y a sus seguidores de esta terrible e inesperada pérdida. "Estamos conmocionados y desbordados por una tristeza abrumadora ante el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy 'Fletch' Fletcher", señala la declaración de la banda que destaca que el fallecido "tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría".

"Nuestro corazón está con su familia y le pedimos que los tenga en cuenta y respete su privacidad en este momento difícil", concluye el comunicado del grupo, quien se ha quedado huérfano tras su muerte.

Fletcher, quien nació en Nottingham y se mudó a Basildon cuando era niño, donde formó la banda que sería conocida como Depeche Mode con Martin Gore y Vince Clarke, quien se marcharía a principios de los 80, deja desolada a su mujer Grainne, con quien estuvo casado durante casi 30 años, y a sus dos hijos, Megan y Joe.

Fanático del Chelsea FC y con una gran pasion por el ajedrez, Fletcher asumió un perfil bajo en el grupo. No cantó ni escribió canciones, y su rostro nunca fue tan familiar como el de sus compañeros de banda. Fletcher manejó muchos de los intereses comerciales y mediáticos del grupo y amplió su carrera en la década de 1990 dirigiendo un restaurante llamado Gascogne's en St John's Wood, al noroeste de Londres. Admitió sufrir depresión y sufrió un colapso en 1994 después de una serie de malas inversiones, pero se recuperó para seguir actuando durante las décadas siguientes.

Las muestras de cariño tras conocer la pérdida de este inolvidable músico no se han hecho esperar y las redes se han llenado de mensajes de cariño y condolencias. Lol Tolhurst, ex baterista de la banda de rock The Cure, describió la noticia de la muerte de Fletcher como “ desoladora”. "Conocí a Andy y lo consideraba un amigo. Cruzamos muchos caminos juntos Mi corazón está con su familia, compañeros de banda y fanáticos de DM. RIP Fletch”.” señalaba.

Pet Shop Boys también ha querido rendir tributo al músico diciendo: "Fletch era una persona cálida, amigable y divertida que amaba la música electrónica y también podía dar consejos sensatos sobre este negocio de la música".

El guitarrista de Living Color, Vernon Reid, también se ha unido al dolor de esta perdido señalando: "Sus sonidos de teclado crearon no solo el enfoque musical de Depeche Mode, sino que cambiaron la dirección de Techno, EDM, Downtempo, Triphop y Electronica. Pérdida crucial”.