Fallece Meat Loaf, leyenda del rock y compositor de 'Bat Out of Hell' El músico y actor estadounidense ha fallecido a los 74 años rodeado del cariño de su esposa, Deborah, y sus hijas Pearl y Amanda

El cantante y actor estadounidense Meat Loaf, leyenda indiscutible de rock duro y una de las voces más singulares de su género, ha fallecido a los 74 años. En un comunicado difundido por su familia, han confirmado que el vocalista murió anoche rodeado del cariño y apoyo de su mujer Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos más próximos. "Sabemos lo mucho que significaba para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo mientras avanzamos en este momento de dolor al perder a un artista tan inspirador y excelente hombre", señalan y agradecen la comprensión de sus fans y piden privacidad en estos delicados momentos. "De su corazón a vuestras almas... ¡Nunca dejéis de bailar rock!", concluye la nota.

-Roger Waters, mítico fundador de Pink Floyd, se casa por quinta vez a los 78 años con su novia de 43

VER GALERÍA

El artista, cuyo verdadero nombre era Michael Lee Aday, siempre será recordado por Bat Out of Hell, uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos. Su sencillo I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) alcanzó el número uno en 28 países y le valió un premio Grammy. El músico y actor estadounidense tuvo una dilatada carrera profesional que duró más de seis décadas, en la que llegó a vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizó más de 65 películas, incluyendo El club de la lucha, Focus, Rocky Horror y Wayne's World.

Aunque no han trascendido los detalles de su muerte, Meat Loaf había sufrido problemas de salud a lo largo de los años, como el sobrepeso o el asma, del que había hablado abiertamente. Esta dolencia pulmonar provocó que se desmayara en el escenario en diversas ocasiones, como ocurrió durante un concierto en Pittsburgh en 2011 y años antes durante una actuación en el Wembley Arena de Londres en 2003 por la que tuvo que ser ingresado en el hospital. Años más tarde después de sufrir otro colapso en un escenario en Canadá en 2016, el cantante quiso tranquilizar a sus fans y señaló mediante un comunicado que había sido debido a una "deshidratación severa".

VER GALERÍA

Nacido en Dallas en 1947, Meat Loaf encontró el éxito en la década de 1970 actuando en los musicales de Broadway Hair y The Rocky Horror Show, antes de probar suerte con la música rock alrededor de 1972. Meat Loaf comenzó a colaborar con Jim Steinman, que falleció el pasado mes de abril, y presentó su álbum debut Bat Out Of Hell por el que siempre será recordado.

"Empecé como actor en el teatro de Nueva York casi 10 años antes de que saliera Bat. Mientras otras personas tocaban en bares y hacían música, yo estaba haciendo teatro, por eso Jim (Steinman) y yo luchamos tanto porque veníamos del teatro y nos decían "Vosotros no sois rockeros", "sois gente de teatro", algo a lo que se enfrentó durante toda su carrera. Sin embargo, en su larga trayectoria como cantante publicó 10 discos, siendo su último álbum de estudio Braver Than We Are, que salió en 2012.

-Sinéad O'Connor, ingresada en el hospital una semana después del fallecimiento de su hijo

VER GALERÍA

Nada más conocer la noticia de su muerte, estrellas del espectáculo han querido enviar el pésame a la familia y han rendido tributo a esta leyenda del rock, entre ellas Cher, con quien trabajó en 1981. "Me divertí mucho con Meat Loaf cuando hicimos 'Dead Ringer'. Lo siento mucho por su familia, amigos y fans. ¿Me lo estoy imaginando, o están muriendo personas increíbles del mundo de las artes cada dos días?. Te amo, que Dios te bendiga". El cómico Stephen Fry también fue otro de los que quiso darle un último adiós: "Espero que el paraíso sea como lo recuerdas desde la luz del tablero, Meat Loaf. Lo pasé muy bien interpretando un sketch con él en Saturday Live allá por el siglo pasado".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.