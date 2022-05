La cantante Christina Perri anuncia que está embarazada dos años después de la trágica muerte de su bebé

En noviembre de 2020, la vida le dio un duro revés a Christina Perri. La cantante estadounidense tuvo un embarazo muy bueno y estaba deseando poder tener a su hija entre sus brazos, sin embargo, por complicaciones en el parto su pequeña nació muerta. "Anoche perdimos a nuestra bebé. Nació en silencio después de luchar mucho para llegar a esta mundo. Ahora está en paz y vivirá por siempre en nuestros corazones", publicó Christina en sus redes junto a una foto de ella y su marido sosteniendo la mano de su hija fallecida. Ahora que han pasado dos años, la artista ha anunciado con una inmesa alegría que vuelve a estar embarazada.

Christina, que se hizo muy famosa gracias a la canción A thousand years, que formó parte de la banda sonora de la saga Crepúsculo, ha compartido un precioso vídeo en el que puede verse a su hija mayor, Carmella, abriendo una cajita con un globo de color rosa. La niña no puede evitar la emoción al ver de qué se trata: una ecografía de su hermanita. "Rosie le envió a Carmella una hermanita y estamos muy emocionados", escribe Christina Perri recordando la triste pérdida que sufrieron en 2020. "Hemos pasado por todos los sentimientos, pero sobre todo tratando de mantener la alegría", ha dicho. Y es que pese a la alegría que siente, la cantante estadounidense prefiere mantenerse cauta, ya que no se sabe lo que puede pasar.

Dos pérdidas muy difíciles

La cantante de Jar of Hearts ampliará la bonita familia que ha formado junto a su marido, el presentador, comediante, escritor y productor Paul Costabile, con el que lleva más de cinco años. En enero de 2018 vino al mundo la pequeña Carmella Stanley, que se ha convertido en la princesa de la casa, y no puede estar más ilusionada con la llegada de su hermanita. Este embarazo ha llegado como un rayo de luz para Christina, que aún no se ha recuperado de la pérdida de Rosie ni del aborto que sufrió en 2020. "El bebé tenía 11 semanas. Estamos conmocionados y completamente desconsolados", dijo por aquel entonces.

Más unidos que nunca

En una entrevista que concedió a People, la cantante norteamericana aseguró que pasar por estos momentos tan duros les había unido más como familia. "Hemos sanado juntos. Paul y yo cambiamos como personas, y estamos mucho más presentes para Carmella. Somos más compasivos y siento que la queremos más profundamente", confesó. Además, Christina aseguró que tras el fallecimiento de su hija Rosie recibió mucho más cariño y más mensajes "que cuando salió mi canción en Crepúsculo o cuando actué en televisión". "La gente me envió todo su amor, flores, comida, oraciones, árboles... ¡La gente plantó árboles alrededor del mundo para Rosie! Me sentí muy apoyada y realmente tengo que dar gracias por tener esta plataforma y poder compartir mis sentimientos abiertamente. Fue sanador y nos hizo sentir muy queridos", dijo refiriéndose a las redes sociales.