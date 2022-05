María de la Orden se casa entre viñedos tras una preboda de inspiración flamenca

María de la Orden, una de las diseñadoras de la jet set, vive días de celebración desde que el pasado 13 de mayo diese el 'sí, quiero' a su pareja, Edward Bouygues en una ceremonia civil en París. Era tan solo el preámbulo del fabuloso festejo en Burdeos que aguardaba este sábado para su boda religiosa. Con el marco incomparable del Chateau de Montrose, una impresionante bodega que se erige imponente entre viñedos, la protagonista se ha casado rodeada de sus familiares y amigos con un espectacular vestido de Jan Taminiau, la firma favorita de reinas como Máxima de Holanda. Para calentar motores, los novios ofrecían una fiesta preboda de inspiración flamenca en la que tanto ellos como los invitados trasladaron a Francia la Feria de Abril, con looks increíbles en los que los volantes y los sombreros cordobeses eran los protagonistas. Mención especial merece el vestido de la novia, blanco, con la espalda descubierta y un elegante tocado de lunares negros. en una cita donde no faltaron los carruajes con caballos para hacer de la velada un auténtico Real de Sevilla.

Entre los numerosos asistentes al enlace, por allí pasaban este fin de semana conocidos rostros como la modelo Sandra Gago, a quien veíamos posar junto a su amigo Hugo Hernández-Mancha. "¡Por fin! Te echaba de menos", le decía la influencer al que es hijo del célebre político Antonio Hernández-Mancha y que también pertenece al círculo más íntimo de Íñigo Onieva y Tamara Falcó. Mientras, la presencia de Feliciano López en la boda no está confirmada pero todo apunta a que se ha desplazado hasta Francia, ya que su esposa le mandaba públicamente un cariñoso mensaje con las palabras "aquí te esperamos". Quien tampoco se perdía la gran cita era la empresaria Blanca Miró, quien ha compartido bonitas imágenes de lo que allí se vivía durante los dos días de celebración, así como la experta en moda Inés de Cominges junto a su marido François du Chantel.

El sábado, María de la Orden y Edward Bouygues acaparaban todas las miradas tras darse el "sí, quiero" y los veíamos muy felices y enamorados a bordo de su coche nupcial descapotable, la novia espectacular con su vestido largo y su marido muy elegante de traje. Aunque la empresaria es madrileña, se trasladó a París hace ocho años, donde conoció a su marido, y, desde entonces, Francia ha estado íntimamente ligada a su historia de amor. Bouygues pidió matrimonio a María Les Carrieres de Lumieres, en la Provenza francesa y el 13 de mayo París fue el escenario de su boda civil. Para la ocasión, la diseñadora optó por un diseño midi, de inspiración retro y unos accesorios cuidadosamente estudiados que han puesto la nota sofisticada a un conjunto muy al estilo de los años 50. No faltaron a la cita grandes amigas como Laura de la Revélière, Ilaria de Moustier, Tatiana de Nicolay y Geraldine Guyot.

Precisamente esta última también escogía un diseño midi con accesorios blancos para su enlace civil con Alexandre Arnault, vicepresidente de desarrollo de productos y comunicación de Tiffany and Co. e hijo del hombre de negocios más famoso de la moda: Bernard Arnault, propietario de LVMH. La prescriptora de estilo llegó a la capital gala para estudiar Derecho y Economía en la reconocida Universidad de la Soborna y en la ciudad de la luz encontró su lugar, poco después de viajar por Perú. En el país andino comprendió que era la moda su verdadera pasión e inició un proyecto a su regreso en la capital francesa, que ahora se traduce en tres sólidas firmas muy populares. Hoy sus chaquetas, camisas y ropa para el hogar se comercializan en prestigiosos espacios y plataformas de lujo con reconocimiento internacional y su éxito no hace más que crecer.