¡Miradas que lo dicen todo! Jessica Alba y Cash Warren celebran 18 años de amor y 14 de matrimonio

¡Jessica Alba y Cash Warren están de celebración! La pareja acaba de cumplir 18 años de enamorados y 14 de casados. Casi dos décadas de amor incondicional y de estar ahí el uno para el otro. Ha sido la actriz la que ha querido inmortalizar el 19 de mayo como una de las fechas más importantes de su vida en su perfil público, con una serie de imágenes con su marido llenas de miradas cómplices entre los dos. En las instantáneas se podía ver a la pareja abrazada muy de cerca en la playa, luciendo looks de alta costura en la alfombra roja o en presentaciones de marcas y películas, pero no todo ha sido sofisticación ¡también hay un vídeo en pijama de los dos bailando!

VER GALERÍA

Jessica Alba revela el motivo por el que abandonó su carrera como actriz

"18 años de vida 14 años de matrimonio -en las buenas y en las malas siempre hemos encontrado el camino de vuelta el uno al otro", escribía de forma romántica Jessica Alba a su marido. "No puedo pensar en nadie con quien quisiera compartir esta vida. Te amo cariño", finalizaba la cariñosa dedicatoria. Poco tiempo después de compartir con todos sus seguidores la felicitación de aniversario, Michael B. Jordan, Kate Hudson, January Jones, Kerry Washington y más estrellas llenaban los miles de comentarios que le llegaban a la actriz para brindar por ese día tan especial para pareja. Incluso Paris Hilton quiso comentarle para felicitarle por los 18 años juntos: "Feliz aniversario", escribía la empresaria, acompañando sus palabras con unos corazones rojos.

VER GALERÍA

Las lágrimas de Jessica Alba porque su hija se hace mayor

Fue el año pasado cuando Jessica Alba habló abiertamente de cómo conoció a Cash Warren y el momento en el que sintió mucha afinidad con el productor. "Simplemente supe cuando lo conocí que iba a conocerlo para siempre", decía la actriz a InStyle. "Fue extraño; al instante lo sentí como de la familia. Fue muy fácil. Nunca me había sentido así con nadie. Normalmente estaba bastante cohibida, pendiente de mis p's y q's, muy consciente de cada vez que mi tenedor golpeaba el plato cuando estaba cenando en una cita. Con él, no había nada de eso. Nos compenetramos. Somos almas gemelas", añadía por aquel entonces. Para Jessica Alba, Cash Warren es uno de sus mayores apoyos y, durante otra entrevista, explicaba lo mucho que se refugia en él en los peores momentos: "Cada vez que dudo de mí misma por un segundo, él es el primero que se acerca y me dice: 'Puedes hacerlo, creo en ti'", contaba a Us Weekly. "No sé qué haría sin él. Y es tan bueno con los niños. Somos muy felices", relataba.

VER GALERÍA

Jessica Alba cuenta su extraña experiencia en 'Sensación de vivir' y los actores de la serie le responden

La pareja se conoció en 2005, concretamente durante el rodaje de la pelícual Los cuatro fantásticos. Pero no fue hasta finales de 2007, cuando Jessica Alba y Cash Warren se comprometieron tras esos dos años de relación. Ya en 2008, la actriz y el productor se casaron en una ceremonia íntima en un juzgado de Beverly Hills y sin ningún testigo. De hecho, poco después de anunciar su compromiso, Jessica Alba comentaba que entre sus planes para el día de la boda no figuraba un increíble evento, sino una "ceremonia íntima porque odia el jaleo de las bodas". Ese mismo año nació su primera hija, Honor, y luego llegaron Haven, en 2011, y Hayes, en 2018, para completar la familia de cinco.