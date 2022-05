Conoce a Albert Salazar, protagonista de ‘El internado: Las cumbres’

Loading the player...

‘Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día’, un consejo de vida que sólo unos pocos tienen la suerte de poder hacer realidad y entre ellos, sin duda está Albert Salazar. Este joven catalán de 26 años descubrió de niño que su vocación era la actuación y, a pesar de las dificultades de esta profesión, de momento ha cumplido su sueño. Desde 2021 da vida a Paul, uno de los protagonistas de ‘El internado: Las cumbres’, una serie de terror adolescente producida por The Mediapro Studio y Buendía Estudios para Amazon Prime Video. En HOLA!4u hemos podido hablar con él para conocerlo más de cerca y que nos cuente todos los detalles de la segunda temporada de la serie que acaba de estrenarse y que seguro no ha dejado indiferente a ninguno de sus fans.

Isabel Pantoja, de luto riguroso, reaparece para emprender su gira por Latinoamérica

Maluma nos presenta a sus simpatiquísimos abuelos ¡que se han hecho virales!

Así fue la relación de doce años de Joaquín Prat y Yolanda Bravo