Así fue la relación de doce años entre Joaquín Prat y la madre de su hijo, Yolanda Bravo

Este miércoles, Joaquín Prat era el invitado de Planeta Calleja y viajaba a las Azores con el conocido aventurero. Allí, por primera vez, el presentador se sinceraba sobre la traumática separación que tuvo con la madre de su hijo, Yolanda Bravo: "Las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que funcionaran. Ha sido muy traumático. Pero si se toma esa decisión es porque piensas que es lo mejor para los dos ya para la gente que te rodea. Son cosas que pasan en la vida, yo no quería, pero te llevas un aprendizaje y lo enfocas al presente y al futuro, y empiezo a sentirme cómodo con esta situación". A raíz de estas sorprendentes declaraciones, hemos querido recordar cómo fue la relación entre Joaquín Prat y Yolanda Bravo, la madre de su hijo de 7 años. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

