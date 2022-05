Can Yaman anuncia que se marcha de Italia por el acoso que sufre

Can Yaman, el actor turco que ha arrasado gracias a las series Pájaro soñador y Dolunay, no puede más. El galán del cine otomano se ha visto obligado a marcharse de Italia por el acoso de sus detractores. Si ya su exepresentante anunció que dejaría el país transalpino para rodar una nueva serie en Turquía para Disney+, el motivo de su marcha es bien diferente. El intérprete ha decidido emigrar por la presión que sufre día a día y así lo ha manifestado en un comunicado difundido través de sus stories.

"Os quiero igual, espero que todos podamos encontrar la paz, porque la necesito tanto… Traté de ser siempre reservado, pero al mismo tiempo unido a vosotras. He tratado de encontrar este equilibrio excepcional. Me gustaría decirles a los que me quieren de verdad 'no me voy de Italia estén tranquilos, mi próximo proyecto global en una plataforma muy importante'. Los actores, sobre todo los internacionales, nos movemos según el proyecto, nunca nos quedamos permanentemente en ningún sitio, así funciona nuestro trabajo", se justifica. "Definitivamente me voy de mi casa en Roma, porque la gente ha sobrepasado todos los límites aquí. No aguanto más el acoso que sufro ni con la agresión que tiene que sufrir cada mujer que se relaciona conmigo si no es la que tú ‘aceptas’. Repito: os quiero, pero también me quiero a mí mismo. Vamos a relajarnos, os deseo mucho amor", concluía la nota, que ha dejado conmocionados a sus fans.

En Italia no solo encontró oportunidades profesionales como la serie Daydreamer (Erkenci Kuş) y la adaptación de Sandokan, sino también encontró el amor al lado de la reportera Diletta Leotta, con quien rompió su compromiso. Durante su tiempo en el país aprendió su idioma a la perfección, pero raro era el día en el que no hubiera fans a la puerta de su casa en Roma con vistas al Coliseo.

Su exrepresentante Andre Di Carlo ya adelantó que se marchaba, no sabemos si como anuncio o a modo de venganza: "La aventura italiana de Can Yaman está a punto de terminar. Las cajas de mudanza ya están saliendo de su casa del Coliseo. Sus colaboradores ya me están mandando mensajes para decirme que están libres y disponibles. Espero que en Turquía con Disney, Can Yaman encuentre su lugar y consiga ser feliz", señalaba.