Loquillo revela que tuvo una enfermedad que puso 'en guardia' su vida

Loquillo (José María Sanz Beltrán) acaba de publicar su nuevo disco, Diario de una tregua, el trabajo más importante de sus 40 años de profesión. El artista barcelonés, afincado desde hace décadas en San Sebastián, dio forma a este proyecto en un momento muy complicado de su existencia. "Coincide con una enfermedad que puso en guardia mi vida", ha contado en una entrevista concedida a El País. "No voy a hablar de la enfermedad. Para eso ya hay otros. No quiero utilizarlo. La enfermedad forma parte de la vida. Así de claro", ha señalado. El cantante no ha dado detalles sobre la dolencia que padeció, pero pensó que su carrera podría llegar a su fin, por eso "era necesario hacer el gran disco porque podía ser el último", ha dicho.

A Loquillo, de 61 años, le diagnosticaron bocio multinodular en plena pandemia, una alteración del tiroides de la que habló por primera vez en marzo de 2021. "Descubrí que mi camisa no abrochaba. Creí que el encierro me había proporcionado unos kilos de más, pero pronto noté un bulto en el cuello", dijo en la publicación Diario Médico. El artista aseguró entonces que "fueron meses de punción y aguja fina, de analíticas y ecografías". En esos momentos de incertidumbre se refugió en la música. Comenzó a trabajar en el disco que ahora promociona y las noticias sobre su estado de salud eran cada vez más favorables. Ya no era necesario "ningún tipo de tratamiento, solo revisiones periódicas". Los médicos también descartaron una intervención quirúrgica, que podría haber dañado las cuerdas vocales del artista, y tampoco hablaban de la aplicación de yodo radiactivo.

El cantante de temas como Cadillac Solitario o Feo, fuerte y formal, reflexionó en este artículo sobre el cáncer, una enfermedad que se llevó a su tío Ángel, a su padre Santiago y que padeció su pareja, la realizadora donostiarra Susana Koska, autora del libro Tópico de cáncer. En esta publicación, Susana habla de su lucha contra el cáncer de mamá. "Cuando me dijeron que me iban a aplicar el protocolo completo (quirófano, quimio y radioterapia) pensé que tenía dos opciones: volverme loca o hacer un trabajo de campo conmigo misma, como había hecho en mis documentales, y escribir lo que estaba pasando", declaró Susana en una entrevista concedida a El Periódico. Asimismo explicó cómo afectó esta enfermedad al músico y al hijo de ambos, Cayo, que en esa época tenía 13 años. Según contó, su hijo demostró una gran templanza, al igual que Loquillo, que tuvo que seguir adelante con su carrera como si nada porque había que "comer y pagar el alquiler".