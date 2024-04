Así ha cambiado María Figueroa, 'la niña del pompón', 20 años después de lanzar su conocida canción

Loading the player...

"Yo me llamo María y juego todos los días, yo tengo mi pompón, pompón". Si te suena este estribillo es porque escuchaste el tema Me llamo María, la canción de María Figueroa que se hizo muy popular en 2004, cuando ella todavía no había cumplido los cinco años. Han pasado dos décadas desde entonces y, si bien desde entonces se ha mantenido bastante alejada de los focos, tiene claro que le gustaría emprender su carrera musical. Por eso, ha reaparecido en Factor X, donde se ha reencontrado con Abraham Mateo, a quien conocía desde que era pequeña, y su resurgimiento ha causado furor.

