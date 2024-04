El grupo 'Vetusta Morla' anuncia su retirada temporal: 'Debemos echar el freno'

Hace tan solo un mes que lanzaban su último disco Figurantes, pero la decisión ya estaba tomada desde hace mucho tiempo atrás. Vetusta Morla, la banda de música indie-rock, ha anunciado, tras más de veinticinco años juntos, su retirada temporal de los escenarios . Este año, ya han sido varios lo músicos que han decidio poner en pausa sus carreras. Primero fue Quevedo, le siguió Pablo Alborán, y los siguiente en hacerlo público han sido ellos.

Este jueves, tras dos décadas haciendo lo que les apasiona, han decidido anunciar su retirada con una larga carta en su cuenta en la red social X: "Querida gente diversa: hace aproximadamente un año, en el tramo final de la gira de Cable a Tierra los seis tomamos la decisión de hacer un receso, para probar durante un tiempo a vivir fuera de la órbita de Vetusta Morla. Los conciertos estaban siendo increíbles, el público respondía de maravilla, pero empezábamos a tener la certeza de que debíamos echar el freno", han comenzado diciendo.

- Así ha cambiado María Figueroa, 'la niña del pompón', 20 años después de lanzar su conocida canción

En el mismo comunicado, han aclarado que este año se dedicarán a terminar todo aquello que tienen programado, desde ahora hasta septiembre, conciertos, festivales e incluso con alguna sorpresa inesperada. El grupo, según cuentan, podrá volver a reunirse en 2026 si todo les va bien. "No habría gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Solo España, no habrá shows en el resto de Europa ni en América. Serán bolos muy especiales, de eso estamos seguros", afirmaba la banda.

Los chicos han contado tamibién lo duros que han sido estos últimos años porque "el nivel de exigencia musical y extramusical es, en ocasiones, enfermizo". Para ellos, lo importante ahora es pasar tiempo con sus familias, sanando su cabeza y apoyandose en los más cercanos. Han añadido un poco de humor a su carta diciendo que "deberán poner más lavadoras" en vez de hacer música.

- El regreso de Supersubmarina ocho años después de su trágico accidente

El grupo se formó en 1998, cuando Pucho (voz), David García "El Indio" (batería), Jorge González (percusión), Alejandro Notario (bajo) y Guillermo Galván (guitarra), todos ellos amigos del instituto, se unieron para conseguir su sueño: la música. Comenzaron a componer juntos, pese a que no publicaban sus canciones y más tarde, Juan Manuel Latorre se incorporó al grupo como guitarra y teclado, completando el sexteto. El grupo tomó su nombre de la vieja tortuga de La historia interminable de Michael Ende, Morla, una tortuga que optó por creerse lo justo para no convertirse en nada. Desde entonces, ya suman más de 9 álbumes, 70 canciones y 17 premios.

Las únicas fechas en las que se podrá ver al grupo encima de un escenario antes de su retirada son las siguientes:

28-30 Marzo - Benicássim – Sansan Festival

10-11 Mayo - Toledo – Toledo Beat Festival

25 Mayo -Jaén – Festival Oleosónica

8 Junio - Madrid – Alma Festival

15 Junio - Lleida – Magnific Fest

21 Junio - Albacete – Antorchas Festival

26 Junio - Sevilla – Icónica Fest

28-30 Junio - Lorca – Fortaleza Sound

15 Junio - Valladolid – Conexión Valladolid

4-6 Julio - Portas – Festival Portamérica

6 Julio - Barcelona – Alma Festival

20 Julio - Málaga – 101 Music Festival

7-11 Agosto - A Coruña – Festival Noroeste

14 Agosto - Chiclana – Concert Music Festival

6 Septiembre - Granada - Festival 1001 Músicas

- ¿Quieres saber cuáles son las ciudades más asequibles del mundo para ir de concierto en 2024?