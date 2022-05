La increíble sorpresa de Rosa López en un avión repleto de Eurofans con destino a la final de Eurovisión

Loading the player...

Este 2022 se cumplen justo 20 años desde que Rosa López nos representara en el Festival de Eurovisión con la canción Europe´s living a celebration. Dos décadas después, la ganadora de Operación Triunfo ha vuelto a vivir una experiencia increíble. La artista ha desatado la locura en un avión repleto de Eurofans, rumbo a Turín, y les ha dado la sorpresa de sus vidas. Minutos antes de despegar el vuelo, Rosa López aparecía ante el clamor de las decenas de pasajeros que, al verla, se ponían a corear su famoso tema de Eurovisión. La granadina cantaba Europe´s living a celebration y vivía un momento cargado de emoción y felicidad: "Ha sido sin duda una de las experiencias más increíbles que me llevo, Eurovisión siempre sorprende y te conecta con las personas, no importa el idioma que hables, esa energía que fluye se entiende sin palabras y ayer fue un ejemplo; Saltamos, cantamos y disfrutamos juntos de lo lindo". Dale al play y no te pierdas el vídeo, ¡te va a encantar!.

