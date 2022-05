Ana Guerra opina sobre la denuncia que ha hecho su chico, Víctor Elías, relacionada con Rocío Carrasco La artista, además, ha mandado un cariñoso mensaje a Chanel Terrero, ex de su novio y representante de España en Eurovisión

Loading the player...

Víctor Elías ejerció un papel muy importante en el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado que se celebró en marzo. "Contamos con artistas de talla personal y profesional grandiosas, que no han dudado en unirse a nosotros en esta causa tan necesaria, al igual que nuestro director musical, Víctor Elías", declaraba Rocío Carrasco en el evento. El concierto se ha repetido recientemente pero, en esta ocasión, el actor de Los Serrano se ha quedado fuera. Él mismo ha querido explicar los motivos, denunciando una situación que le ha afectado negativamente. Poco después su chica, Ana Guerra, ha acudido a la presentación del documental La Niña de Lola Índigo, su excompañera en OT, y allí ha opinado al respecto. En el mismo evento, la artista se ha pronunciado sobre otro tema de candente actualidad, el festival de Eurovisión, y ha enviado un mensaje a Chanel Terrero, representante de España y ex de Víctor Elías. Dale al play y no te lo pierdas.

- La increíble sorpresa de Rosa López en un avión repleto de Eurofans con destino a la final de Eurovisión

- El lado personal de José Coronado: feliz padre de dos hijos y enamorado de la periodista Elena González

-Los piropos de Ana Guerra a Chanel Terrero, exnovia de Víctor Elías y nuestra representante en Eurovisión