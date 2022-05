Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, días de desconexión en Portugal tras su etapa más complicada

Tras unas semanas complicadas, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pasan unos días de desconexión en Portugal. Volcados en la numerosa familia que han formado y apoyándose mutuamente para superar el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaban, han compartido alguna pincelada de su escapada primaveral. El futbolista del Manchester United y la modelo, que protagoniza un reality sobre su vida en Netflix, han posado juntos en alta mar. En la cubierta del yate en el que disfrutan de las agradables temperaturas y de la brisa en aguas del Atlántico, el deportista aparece junto a una mesa bronceándose sin camiseta mientras que agarrándose a él vemos a Gio, resguardándose del sol con una camiseta anudada en la cintura, gorra y gafas.

Tanto Cristiano como Georgina son dos personas muy familiares a las que les gusta no solo rodearse de sus seres queridos sino también de sus íntimos. Es por eso que durante esta escapada también han disfrutado de la compañía de dos de las personas más importantes para el jugador: Miguel Paixão y Jose Semedo, a los que conocen desde la infancia. "Siempre es bueno estar con mis hermanos", decía posando con ellos en una terraza con impresionantes vistas panorámicas. Para Semedo, pasar tiempo con el delantero de los red devils es ahora mismo muy importante porque es uno de sus grandes apoyos tras fallecer su esposa Soraia el pasado octubre a causa de las complicaciones de una infección. Sus hijos, que son gemelos, se llevan también muy bien con Cristiano Jr.

Antes de retomar sus entrenamientos el jueves para enfrentarse al Crystal Palace el próximo 22 de mayo, el ganador de cinco Balones de Oro está disfrutando de diferentes planes en el país que le vio nacer. Según indica el diario luso Correio da Manha, Cristiano y Georgina han aprovechado su viaje para comer en uno de sus restaurantes favoritos de Lisboa. En Portugal, el jugador de la Premier League tiene diferentes propiedades y se siente él mismo. Con su pareja y sus hijos viaja siempre que tiene la oportunidad a este destino para conectar con sus raíces y tener siempre presente sus orígenes humildes. No se descarta que en el futuro, una vez retirado de la competición, se instale en Portugal.

Poco antes de trasladarse desde Reino Unido a Portugal, Georgina anunciaba el nombre de su hija pequeña. "Bella Esmeralda", decía con unas imágenes de la niña que han llamado la atención entre sus fans por el asombroso parecido que tiene con una de sus hermanas, Alana Martina. Es la tercera vez que vemos al bebé desde su llegada al mundo el 18 de abril. La primera fue cuando Gio y Cristiano la presentaron en una foto de familia. "Es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo", decían. Su nacimiento, aseguraban, les da fuerzas para vivir con esperanza y alegría tras la triste pérdida de su mellizo, al que tienen muy presente.

Las icnógnitas sobre su futuro

La escapada familiar de Cristiano coincide con una etapa de incertidumbre profesional. Aún tiene un año de contrato con el Manchester United, pero su futuro está en el aire tras la llegada de Erik ten Hag, el nuevo técnico. Según Daily Mail, el equipo británico quiere hacer reducciones salariales de hasta un 25% en varios jugadores de la plantilla incluido el portugués, que lleva marcados 24 goles en 37 partidos. Por el momento no se ha pronunciado sobre si seguirá pisando el césped de Old Trafford o, por el contrario, fichará para la próxima temporada por un nuevo equipo tras haber pasado por el Real Madrid, la Juventus de Turín o el Sporting C. P.