La felicidad de Pepe Barroso Jr., ante su inminente paternidad y su nuevo desafío en televisión

Pepe Barroso, Jr., y Gara Arias están a punto de convertirse en padres por primera vez. Según contaron en ¡HOLA!, está previsto que su bebé nazca en el mes de junio, "entorno a finales de primavera o comienzos de verano", y no pueden estar más felices. La pareja sigue adelante con su día a día mientras prepara todo lo necesario para la llegada de su hijo, que va a ser un niño. El pasado 1 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, asistieron a la gala de los Premios Platino y Gara presumió de curvas premamá con un espectacular vestido rojo. "Estamos en la recta final, nos quedan pocas semanas, un mes y medio. Estamos con ilusión y nervios, con ganas de que llegue el momento", aseguró el modelo y actor en el exclusivo set de la revista.

El hijo de Pepe Barroso, fundador de Don Algodón, no quiso desvelar el nombre que han escogido para el niño, pero sí confirmó que estaba decidido. "Puede haber cambios de último momento, pero, por ahora, las decisiones importantes están tomadas". Además, contó que lo que más ilusión le hacía de su futura paternidad es poder compartirla con Gara. "Fue algo inesperado, pero me gusta ser padre joven. Tener esa relación más cercana con tu hijo es algo beneficioso para ambos", expresó con una gran sonrisa.

Por el embarazo, Gara ha tenido que frenar un poco su ritmo de trabajo como modelo, pero sigue activa, con mucha energía y presumiendo de su tripita. "Mi mayor regalo", ha publicado junto a varias imágenes en las que muestra su avanzado estado de gestación y el amor que siente por Pepe y la mascota de la familia.

Pepe Barroso, Jr., por su parte, no para de trabajar. El joven encadena una proyecto con otro. Además de modelo, ha hecho sus pinitos como actor en series como 45 revoluciones, Patria y Alta Mar y es uno de los concursantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity, en la que también participa la nueva marquesa de Cubas, Isabelle Junot. Un sinfín de planes que coinciden con su expansión empresarial. Después del lanzamiento de Blinded Soul, firma de ropa hecha con materiales reciclables y un gran compromiso social, tiene entre manos crear una marca de cosmética vegana.

La atractiva y joven pareja de modelos, ambos de 25 años, trabajan en la misma agencia y se conocieron en 2020. A finales de 2021 anunciaron en ¡HOLA! que iban a ser padres. "Al principio me entró mucho miedo, de repente lloraba… No sabía qué hacer, qué decir, qué pensar. Luego hablamos, fuimos a la consulta del médico y fui asimilándolo", reconoció Gara, canaria de nacimiento y leonesa de adopción. "Nosotros siempre habíamos hablado de ser padres jóvenes, quizá, no tanto, pero, si no hubiera sido ahora, hubiese sido más adelante", añadió la top.