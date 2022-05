Pepe Barroso y Gara Arias, en la cuenta atrás para ser papás: ‘Estamos con ilusión y nervios’

Presumiendo de su avanzado estado de gestación con un vaporoso vestido rojo, Gara Arias ha llegado a la sala ¡HOLA! de los Premios Platino del brazo de su pareja Pepe Barroso Jr.. La pareja ha posado para las cámaras demostrando una gran complicidad, muestra del excelente momento personal que atraviesan. Pepe Barroso ha estado en todo momento muy pendiente de la futura mamá, que sin duda está viviendo una de sus jornadas más especiales pues precisamente hoy es el Día de la Madre y ella está a punto de serlo. Pepe Barroso Jr., que además de modelo, ya ha hecho sus pinitos en la interpretación en series como Patria y Alta Mar, le ha contado a Diego Reinares lo emocionados que están por el nacimiento de su bebé.

En directo desde la sala ¡HOLA! los Premios Platino 2022

VER GALERÍA

“Estamos en el spring final, nos quedan pocas semanas, un mes y medio. Estamos con ilusión y nervios, con ganas de que llegue el momento” aseguró con una sonrisa. No ha querido desvelar cuál es el nombre que han escogido para su bebé, pero sí que ya lo tienen decidido. “Puede haber cambios de último momento, pero de momento las decisiones importantes están tomadas” aseguró, explicando que, aunque tenido algunas discusiones, están contentos con el nombre elegido.

'Me gusta ser padre joven' asegura Pepe

Pepe asegura que una de las cosas que más ilusión le hace de su futura paternidad es poder compartirla con Gara. “Fue algo inesperado, pero me gusta ser padre joven” apuntó. “Tener esa relación más cercana con tu hijo es algo beneficioso para ambos” añadió. En esta gran cita del cine iberoamericano no podía faltar Pepe, de 25 años, pues la actuación ha sido todo un descubrimiento para él. “Un amigo me recomendó que hiciera un curso para hablar en público y salí como loco” explicó sobre cómo se animó a probar suerte en la interpretación. “No sé si este es mi camino, pero la poca experiencia que tengo la estoy disfrutando” concluyó.

VER GALERÍA

Pepe Barroso y Gara Arias, una pareja 'top' en Ibiza en su primer verano de amor

Pepe Barroso Jr. y Gara Arias, de veinticinco años, llevan un año juntos y dentro de apenas unas semanas darán la bienvenida a su bebé. “Nos pilló por sorpresa, pero, en cuanto asimilamos la noticia, nos ilusionamos un montón y, ahora, estamos disfrutando de todo el proceso” aseguró Pepe a ¡HOLA! Esta noche la pareja ha celebrado, junto a numerosas estrellas del cine iberoamericano, la IX edición de los Premios Platino, una cita que regresa por segundo año consecutivo a Madrid y que promete muchas emociones.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.