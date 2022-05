Los padres de José Luis Losa comparten el último mensaje que intercambiaron con su hijo

Rotos de dolor despedían los padres y los hijos de José Luis Losa al recordado ganador de Supervivientes en su pueblo, Munera (Albacete). El funeral en su memoria reunió a la familia con numerosos amigos que quisieron dar su último adiós al concursante en la iglesia de San Sebastián. Su hija Inma llegaba al templo destrozada, arropada por su hermano José Luis y otros familiares, y ocultando su rostro con unas gafas de sol. Se la pudo ver en varios momentos muy afectada, limpiándose las lágrimas del rostro, pues la muerte de su padre ha sido un golpe muy repentino, igual que lo fue el fallecimiento de su madre, hace solo tres meses.

“No puedo decir mucho más, ahora nos toca estar a la familia unida. Me quedo con los recuerdos, pero también con un sentimiento de añoranza, melancolía y rabia” dijo su hija al finalizar la ceremonia, sacando fuerzas para agradecer a los colaboradores de Supervivientes y Telecinco todo su cariño. Los padres de José Luis, que todavía no pueden creer lo sucedido, quisieron compartir los últimos mensajes que intercambiaron con su hijo, con quien hablaban a menudo. “Estábamos comunicados cada día y nos pasaba los whatsapps de cómo iban las obras de lo que estaba haciendo, pero pedirnos ayuda directamente no ha pedido nunca", dijo su padre en Sálvame.

Sus padres atraviesan unos momentos de mucho dolor

El día de su fallecimiento les envió un mensaje en el que decía que "se encontraba aburrido y que no se encontraba en buen estado". La madre de José Luis reiteró que no pudo superar la muerte de su mujer Inma, que falleció el pasado mes de febrero a causa de un ataque al corazón. “Él quería muchísimo a Inma. Muchísimo. Y era una pareja que él sin ella no hacía nada. Ella muchas veces le decía: 'pero José Luis, cómo eres tan pesado'. Pero para él era su vida. Y su vida se le ha ido y él se ha quedado roto, como estamos nosotros ahora”.

Quiso agradecer todo el apoyo que han recibido estos días, que están siendo muy difíciles para toda la familia. “Estamos rotos, rotos en vida porque esto es muy duro. Le damos las gracias a todo el mundo. El pueblo se ha volcado con nosotros a tope. No se puede decir más, porque eso ya no tiene nombre. Mi hijo se ha ido y no va a volver más. Él se ha ido y era muy joven. No sé qué deciros" añadió. En el funeral estuvieron los miembros de la Corporación municipal de Munera, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos y el alcalde de la localidad de Lezuza, Alfonso Avendaño, entre otras autoridades de la zona.

Familiares, amigos y el pueblo de Munera se vuelcan en el último adiós a José Luis Losa

José Luis Losa era actualmente concejal del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, que decretó dos días de luto oficial tras su muerte. El alcalde de Munera, Desiderio Martínez, destacaba en La Tribuna que el que fuera concursante de MasterChef y Supervivientes tenía un carácter emprendedor y colaborador. La inesperada muerte de José Luis conmocionaba a sus compañeros de Supervivientes, Gloria Camila, Alba Carrillo y Lucía Pariente, entre otros, que destacaron su buen humor, su simpatía y cercanía. “Nos conquistó a todos” aseguró Ion Aramendi, presentador del reality, sobre el ganador de la edición de 2017.