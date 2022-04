Lluís Mengual se proclama ganador de 'Maestros de la costura 5'

“Estoy muy ilusionado y siento que con mi victoria cierro una etapa” aseguró. Lluís Mengual se ha hecho con el triunfo en la gran final de Maestros de la costura 5, una victoria que le sabe aún más dulce tras haber quedado como segundo en su anterior participación en el talent. El concursante, del grupo de los veteranos, no podía contener la emoción al lograr el maniquí de oro, premiado con los 50.000 euros de premio, un objetivo que tenía desde que volvió a cruzar las puertas del programa (llegó también a la final en la anterior edición). “Vuelvo para llevarme el maletín que me robó Ancor” dijo cuando comenzó este año su andadura y su deseo se ha hecho realidad. No se lo pusieron sin embargo nada fácil sus compañeros, sobre todo Borja con quien protagonizó un duelo final de lo más reñido.

Lili, Lluís, Pablo y Borja se enfrentaron a los últimos retos con nervios y como siempre la presión les jugó alguna que otra mala pasada. La primera prueba homenajeó a Óscar de la Renta, tomando como referencia cuatro de sus diseños en diversas épocas. Pablo no pudo soportar la presión, Lluís se comió un centímetro de su traje al probarlo en un maniquí y Lili hizo enfadar a Borja, contratiempos que desestabilizaron a los aspirantes que entregaron su trabajo inquietos esperando el veredicto de los jueces. Borja se convirtió en el primer duelista gracias a su traje “muy bien interpretado, con buenas costuras y volumen conseguido”.

A sus compañeros les esperaba en el último exterior el diseño más complicado: un traje de novia. Tenían que replicar tres vestidos de Navascués (inspiración clásica), Isabel Núñez (inspiración ochentera) y Roberto Diz (reinterpretación del esmoquin clásico). Contaron para coser con la ayuda de diversos rostros conocidos como Miki Nadal, que ayudó a Lili, Patricia Conde, que hizo equipo con Pablo, y la actriz Pilar Castro, que trabajó con Lluís. De nuevo la temida presión fue una invitada más provocando que Lluís se marchara hasta en dos ocasiones porque se encontraba mal (dejando sola a su invitada) y que Pablo necesitara la ayuda de los tres jueces. A pesar de lo ocurrido, el vestido de Lluís fue casi idéntico al original por lo que él pasó al esperado duelo.

Un gigante de la moda, Giorgio Armani, fue el escogido para inspirar a los concursantes en la prueba final. Se trataba de confeccionar un vestido de gala en 150 minutos, y ambos se entregaron con toda su energía. Haciendo gala de una gran deportividad, Borja y Lluís se abrazaron al finalizar el trabajo para desearse suerte. El ganador que vio su traje desfilar por el taller fue Lluís, que hizo una metáfora del cuento el cisne negro con su diseño. “Es increíble, superelegante y perfecto para una alfombra roja. Proporciones maravillosas, costuras centradas, metraje de plumas complejísimo y sofisticado” dijo el jurado poco antes de proclamarle ganador.

Lluís Mengual, que es natural de Vilassar de Mar (Barcelona), tiene 27 años y se dedica a crear diseños a medida en su taller en l'Eliana que pone a la venta de manera online. Su intención es invertir el premio en seguir creciendo en el mundo de la moda. En la cuarta edición de Maestros de la costura ya alcanzó la final, pero quedó en segundo lugar tras Ancor. En esta entrega el talent mezcló a aspirantes veteranos y novatos, dando una segunda oportunidad a algunos de los rostros que ya habían pasado por el programa.

