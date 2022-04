Elsa Anka, encantada con el embarazo 'sorpresa' de su hija y feliz por el nombre que le pondrán

Elsa Anka se convertirá en abuela en los próximos meses y no puede ocultar su alegría. Su hija Lidia Torrent, de 28 años, ha anunciado que esperaba su primer hijo junto a su novio, Jaime Astrain, de 34, después de tres años de relación. Una noticia que llenaba de felicidad a la familia y que recibió con sorpresa la presentadora. "Sí, me pilló por sorpresa, pero te puedes imaginar, estoy encantada, feliz. Sobre todo porque les veo a ellos tan felices, que no sé la felicidad es contagiosa", ha confesado a Europa Press en el décimo aniversario de Beso Beach.

La que fuera presentadora de programas como Sonría, por favor y El gran juego de la oca, de 55 años, se siente emocionada al saber que es una niña y llevará su mismo nombre: "Me hace mucha ilusión que se llame como yo. Estoy feliz, encantada y se me hace muy especial todo. La verdad es que no sé, es algo tan bestia de emoción, que no puedo más que decir que estoy saltando de alegría".

Anka comentó cómo esta llevando Lidia el embarazo: "Lo está llevando muy bien o es una chica que se cuida, es una persona muy tranquila, muy amorosa y lo está llevando muy feliz. En cuanto a consejos y recomendaciones, le doy las mínimas. Y no me pregunta, porque yo me acuerdo que te llena tanta gente la cabeza de cosas, algunas tan graciosas, otras son absolutamente prescindibles, con lo cual si te preguntan dices, pero si no, mejor nada", explica la modelo.

La artista catalana solo tiene palabras de elogio hacia su 'yerno'. "Claro, el papá de mi niña, cómo no, es un chico estupendo. La verdad es que sí". Jaime Astrain, además de trabajar como modelo, continúa colaborando en El Chiriginguito de Jugones y ha demostrado sus dotes como presentador de eventos en directo, como el fue el caso de un evento benéfico de la fundación El sueño de Vicky, en donde ejerció como maestro de ceremonias junto a su chica, que además de seguir en First Dates ha presentado los adelantos de Secret Story, realizando un trabajo que en otras ediciones ha hecho Lara Álvarez.

Doble celebración: nacimiento y boda

Su madre Elsa Anka vive una etapa muy especial en todos los sentidos. La presentadora va a contraer matrimonio con el financiero Víctor Prat-Heimerl, al que define como el amor de su vida, después de dos años de discreta relación. "Estoy comprometida, pero vamos de momento no tenemos fecha de boda, hay que esperar". "Hay otro acontecimiento importante. Pasito a pasito, y con buena letra", dice la mamá de la camarera de First Dates en referencia al nacimiento de su próxima nieta.

