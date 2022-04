Jesulín de Ubrique cuenta cómo se encuentra María José Campanario en la recta final del embarazo

Jesulín de Ubrique es uno de los concursantes de la segunda edición de El Desafío, un programa que rodó ante la presencia de su mujer, María José Campanario, que con frecuencia le acompañaba a los estudios. Poco después de terminar este reto se conoció que la odontóloga estaba embarazada de su tercer hijo. Una feliz noticia que pilló a todo el mundo por sorpresa y que pronto dará paso a su nueva etapa, cuando sus hijos mayores ya están mayores y son casi independientes. Julia ha cumplido 19 años esta misma semana y Jesús tiene 15, por lo que serán una gran ayuda en casa, a pesar de que la mayor vive en Madrid.

- El divertido comentario que Víctor Janeiro hizo a su hermano Jesulín al saber que volverá a ser padre

VER GALERÍA

Mientras espera el nacimiento de su cuarto hijo, el tercero junto a María José Campanario, Jesulín ha asegurado que todo "va todo estupendamente" y que su mujer se encuentra ya "en la recta final" de la gestación. En la dulce espera, el extorero ha admitido que están muy contentos y que el pequeño es "casi es un niño del Desafío", ha compartido entre risas, haciendo referencia a que la odontóloga se quedó embarazada poco después de que terminaran los rodajes del programa. "Me hace mucha ilusión porque va a llegar dos semanas antes de nuestro 20 aniversario de boda. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas y nosotros seguimos unidos", aseguraba el concursante a la revista ¡HOLA! el pasado mes de diciembre.

- La apnea de Raquel Sánchez Silva o el trauma superado de Jesulín de Ubrique: los momentazos de 'El desafío'

Durante su conversación con Pablo Motos, Jesulín ha recordado algunos de los momentos de su etapa como torero, como cuando le pilló un toro en Málaga y a pesar de que estaba ya listo para ser operado decidió volver a salir al albero para terminar la faena. Según ha explicado, un día antes había intuido que iba a pasarle algo y no quería salir a la plaza, pero finalmente lo hizo y consiguió terminar.

VER GALERÍA

- La apnea de Raquel Sánchez Silva o el trauma superado de Jesulín de Ubrique: los momentazos de 'El desafío'

Jesulín comparte elenco en El Desafío con otras estrellas como María Pombo, Raquel Sánchez Silva o Norma Duval, lo que ha dado lugar a momentos de verdadera competición entre ellos, según ha asegurado Pablo Motos. "Es un formato que te incita", ha admitido, aunque también ha recordado que ya lo lleva "en la sangre", lo que no quiere decir que no tenga miedo. "El miedo es una cosa que aprendemos a convivir con ello. Sabemos controlarlo o intentamos controlarlo", ha compartido. De hecho, ha contado que cuando hizo Splash! Famosos al agua descubrió que tenía mucho vértigo, lo que no le ha impedido triunfar en determinadas pruebas como la de las sillas en este nuevo formato de Antena 3.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.