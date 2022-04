Las idílicas vacaciones de Carlota Corredera en África tras su adiós televisivo

Carlota Corredera ha estado en África esta Semana Santa con dos de sus mejores amigas, las mismas con las que tuvo un divertido percance a finales de año en Zúrich. Su primera parada fue Zanzíbar, en Tanzania. Allí la presentadora tomó un relajante baño al atardecer y aseguró que "el paraíso con amigas era insuperable". Después pusieron rumbo a Kenia para hacer un safari y la comunicadora gallega se quedó asombrada al ver a las jirafas libres en la sabana de Masai Mara. Carlota ha resumido este viaje con dos palabras, "felicidad máxima", y sus antiguos compañeros de Sálvame se han alegrado por ella. "Toma ya", ha escrito María Patiño al ver sus fotos. "Vamos ya mi Carlota", ha comentado Belén Esteban. "Espérame que voy", ha añadido Nuria Marín.

La periodista, de 47 años, se ha tomado un respiro en África tras su inesperada salida de televisión. El pasado 25 de marzo presentó su último Sálvame y pronunció un discurso muy emotivo. "Han sido 13 años, toda una vida en este programa. He sido muy feliz y lo más importante de mi vida me ha sucedido aquí, en Sálvame. Me voy muy contenta y muy agardecida por todos aquellos que habéis apostado por mí y me habéis apoyado", dijo aquel día. "Gracias a todo el equipo, que sois mi familia. Espero que durante muchos años sigáis acompañando y entreteniendo a la gente haciendo el trabajo más bonito del mundo. Gracias", finalizó.

Ahora sus pasos profesionales van en otra dirección. Carlota está volcada al cien por cien en el nuevo programa de La Fábrica de la Tele. Será la encargada de dirigir y presentar un espacio que mezclará actualidad y entretenimiento. Mientras el proyecto coge forma, la presentadora recibe mensajes de cariño por parte de sus seguidores. "Te echamos muchísimo de menos", "disfruta que pronto no tendrás tiempo por todo el trabajo que te va a venir" o "Sálvame no es lo mismo desde que te has ido" son algunos de los comentarios que recibe.

Carlota comienza una nueva etapa profesional al lado del hombre de su vida, el cámara de televisión Carlos de la Maza. "Nuestra historia de amor empezó en Sálvame. Es un hombre muy atractivo del que yo tenía referencias por amigos comunes, del que todo el mundo hablaba muy bien. Valores que, a la hora de formar una familia o tener una vida y proyectos en común, eran muy importantes para mí", contó la presentadora sobre su relación de pareja. En 2013 se casaron y dos años después dieron la bienvenida a su hija Alba. A la presentadora le hubiera gustado tener más hijos, pero hace unos meses compartía el motivo que se lo impedía. "No voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo", dijo entre lágrimas.

