Carlota Corredera comparte el percance con final feliz de su último viaje

El último viaje de Carlota Corredera ha estado marcado por un pequeño percance que, debido a su final feliz, se ha convertido en una divertida anécdota que la presentadora no olvidará jamás. Hace unos días estuvo en Zúrich con dos de sus mejores amigas y mientras hacía turismo por el lago de la ciudad su móvil se cayó al agua. Tras el pánico inicial, trazaron un plan "muy loco" para recuperarlo y lo lograron. Las tres pusieron rumbo "a una tienda de pesca" para comprar "unos ganapanes". Aunque el tiempo jugaba en su contra, se hicieron con ellos y con mucha paciencia, y la ayuda de un turista francés que se encontraba en el lugar, encontraron el teléfono. Y lo mejor de todo, según ha contado la propia periodista, es que seguía funcionando.

VER GALERÍA

"A las tres y cuarto de la tarde del sábado se nos cae mi iphone al lago de Zurich. Tras disuadir a mis amigas que se querían tirar a las aguas gélidas a por el teléfono trazamos un plan muy loco: ir a una tienda de pesca a por unos ganapanes. ¡Solo había una tienda de esas características abierta en la otra punta de la ciudad y que cerraba a las cuatro! Misión casi imposible pero, mi amiga Andrea lo consiguió. Gracias a la perseverancia de mi amiga Belén y la inestimable ayuda de Paul, un turista francés (que no quiso fotografiarse con nosotras), recuperamos el iPhone después de más de una hora sumergido en el lago y lo más fuerte… ¡FUNCIONABA! ¡Nuestra alegría posando con nuestras redes me encanta! Y la policía detrás de nosotras… pero esa es otra historia", ha escrito Carlota junto a esta foto.

VER GALERÍA

La publicación de la presentadora no ha dejado indiferente a sus seguidores. "Me parto", ha escrito Carme Chaparro. "Madre de Dios. No sin mi iPhone", ha comentado Isabel Llano, más conocida como Isasaweis. "¡Buenísimo! Entonces el iPhone es waterproof", ha bromeado Nuria Marín.

VER GALERÍA

Carlota Corredera ha vivido esta divertida aventura con amigas tras disfrutar de un viaje muy familiar a Laponia, Finlandia, para disfrutar de unos días navideños y visitar el hogar de Papá Noel. La periodista está casada desde 2013 con el cámara de televisión Carlos de la Maza. "Nuestra historia de amor empezó en Sálvame. Es un hombre muy atractivo del que yo tenía referencias por amigos comunes, del que todo el mundo hablaba muy bien. Valores que, a la hora de formar una familia o tener una vida y proyectos en común, eran muy importantes para mí", contó la presentadora sobre su relación de pareja.

- Carlota Corredera explica entre lágrimas la razón por la que ha decidido no tener más hijos

- Carlota Corredera sufre un aparatoso accidente durante sus vacaciones

La felicidad del matrimonio se multiplicó con el nacimiento de su hija Alba, una niña muy deseada que vino al mundo el 22 de junio de 2015 en la Fundación Jiménez Díaz. A la presentadora le hubiera gustado tener más hijos, pero recientemente compartía el motivo que se lo impedía. "No voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo", dijo entre lágrimas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.