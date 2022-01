Carlota Corredera explica entre lágrimas la razón por la que ha decidido no tener más hijos

Carlota Corredera no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre un tema que le afecta en primera persona como es el de los embarazos en mujeres que ya han cumplido los 40. La presentadora, que tuvo a su hija Alba a los 42 años, ha compartido con sus compañeros y con la audiencia que no tiene intención de volver a quedarse embarazada y que tiene un motivo de peso como es la salud. "Yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo", ha desvelado Carlota Corredera en Sálvame sin poder evitar emocionarse.

La presentadora ha explicado con lágrimas en los ojos que la preeclampsia, una complicación en el embarazo y el parto ocasionada por una presión arterial anormalmente alta, es peligrosa tanto para la mamá como para el bebé. Visiblemente afectada, Carlota Corredera ha recordado que las palabras 'embarazo de riesgo' le estuvieron persiguiendo durante los nueve meses de gestación y que se tuvo que inyectar heparina a lo largo del último mes. Ha sido entonces cuando, agradeciendo que su hija naciera completamente sana, ha insistido en que ante una situación como la suya, tomar la decisión de no tener más hijos biológicos "es un acto de responsabilidad", tal y como ella misma lo ha nombrado. "Embarazo de riesgo, embarazo de riesgo, embarazo de riesgo…. Al final vives atormentada y llena de miedo ante tu sueño de ser madre, como era mi caso", ha añadido Carlota Corredera.

Un discurso en el que la periodista ha hecho hincapié en que no todos los embarazos son iguales y que depende del cuerpo de cada mujer, independientemente de la edad. De hecho, se ha comparado con Ana Rosa Quintana, que tuvo a sus gemelos con 47 años tras un embarazo sin complicación alguna. "Al final cada circunstancia es un mundo, Ni todas las mujeres cogen el mismo peso… Es que yo al padre de mi hija lo conocí con casi 37 años. Tú al final no decides…. Yo lo tuve cuando lo tuve", ha dicho la periodista que se casó con el cámara Carlos de la Maza en el año 2013. "El reloj biológico no está equiparado al reloj social, claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción", ha reflexionado la periodista.

Pese a la tristeza con la que Carlota Corredera ha hecho esta confesión tan personal, la presentadora tiene claro que "la salud es lo primero"; y también ha querido sacar el lado bueno de haber sido madre en una edad más adulta y ha argumentado que la maternidad le llegó en un momento más maduro en el que sabía realmente lo que quería.

