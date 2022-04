Cristina Brondo y su marido recrean las fotos de su boda en su 15º aniversario

Cristina Brondo ha organizado una increíble sorpresa a su marido, el director y productor Diego Yaker, con motivo de sus 15 años de casados. La protagonista de la serie B&B, de boca en boca ha cogido el coche y le ha llevado hasta el lugar en el que celebraron su boda para revivir el momento en el que se prometieron amor eterno. "¡¡Felicidades cariño!! En el mismo lugar de ensueño y con la misma ilusión y fe en el amor que entonces. 15 años después, dos retoños maravillosos y muchas aventuras vividas. ¡Te quiero Yaker!", ha escrito emocionada en sus redes sociales.

Cristina, de 45 años, y Diego, de 50, se dieron el 'sí, quiero' en el El Far, un pequeño hotel con encanto situado sobre la bahía de Llafranc (Girona), muy cerca del Faro de Sant Sebastián y cuenta con unas increíbles vistas al mar. La actriz catalana ha abierto su álbum de fotos más personal para compartir con sus seguidores los mejores recuerdos de aquel día. Además, han aprovechado su visita al hotel para recrear esas imágenes de hace 15 años.

En ellas les vemos de lo más cómplices y enamorados. Cristina llevaba un sencillo vestido con una superposición de encaje de color negro, además de la melena recogida en un moño de inspiración romántica que decoró con una flor. Diego, por su parte, lucía un traje de chaqueta y pantalón de color blanco roto, a juego con su corbata de seda, y una camisa de color negro. Solo hay que verles para darse cuenta de la mezcla de sentimientos que tuvieron al volver a hacerse estas fotos y darse cuenta de que, a pesar de que ha pasado todo este tiempo, siguen estando tan enamorados como aquel día.

La actriz está casada casada desde 2007 con el director, productor y guionista argentino Diego Yaker, con el que tiene dos hijos. El 3 de enero de 2012 nació Valentina y seis años más tarde llegó el pequeño Gael, que se ha convertido en el 'rey' de la casa. "Hace 10 años fue uno de los días más felices de mi vida. Aún puedo sentir la oxitocina cada vez que te miro y te como a besos... la hormona de los cabreos y el cansancio tambien me acompañan, ¿eh? Nada es nunca de color de rosa, ¡pero ganan por goleada los latidos de amor absoluto!", escribió la actriz B&B, de boca en boca para felicitar a su hija mayor en su cumpleaños.

Cristina ha confesado en muchas ocasiones lo orgullosa que está de la familia que ha formado. "Yo os beso mucho hijos, porque me dicen eso de que me aproveche ahora que luego creceis y pasaréis de mí... así que os achucho, os como, os miro... porque, por mucho que pasen los días, los meses, los años..., aún flipo de que seáis mis hijos, mis retoños, mis cachorritos. Os amo infinito ¡y ojalá la vida os llene de alegría y luz! Gracias por ser como sois (aunque a veces me volváis loquita) y gracias mil mi bonito @diegoyaker por ser mi compañero... ¡eres el mejor!", publicó en su cuenta personal.

Muchos motivos para celebrar

El pasado 16 de enero, Brondo cumplió 45 años y lo celebró de la manera que más le gusta: rodeada de su familia. Aprovechando esta fecha tan especial, la actriz quiso compartir con sus fans una reflexión: "Tal vez, cuando me dicen que no aparento la edad que tengo sea por eso... por no medir, ni limitar la vida con numeritos ni prejuicios. Por vivir montada en olas de emociones y momentos especiales y únicos por pequeños e insignificantes que parezcan". Cristina contó que una vez una "sabia mujer" le dijo que tenemos que dejar de pensar en la vida como "algo que sube hasta un punto para luego empezar a bajar", ya que hay que verlo como "algo continuo y y que siempre va a más, hacia arriba hasta que llega un momento que ya te salen las alas y vuelas alto". "Igual lo importante es saber rodearme de gente bonita que me cuida y me inspira, y me hace sentir esas alas aún estando en tierra... ¡¡gracias vida!!", concluyó.

