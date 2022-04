Charo Vega se suma a los concursantes confirmados para 'Supervivientes 2022'

Ya se cuentan los días para que el reality más extremo de la televisión dé el pistoletazo de salida. Aunque aún se desconoce la fecha exacta de su estreno, se van confirmando muchos concursantes del programa. De los 16 que formarán la lista completa ya se han desvelado las ocho primeras caras que participarán en la próxima edición de Supervivientes 2022. Marta Peñate, Anabel Pantoja, Kiko Matamoros, Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Ainhoa Cantalapiedra y Mariana Rodríguez, entre otros, son de momento los rostros conocidos que tendrán la oportunidad de vivir la aventura en Cayos Cochinos. Tras estos siete, ha habido una octava incorporación, la colaboradora de televisión Charo Vega.

Charo Vega

La octava concursante confirmada ha sido Charo Vega. La colaboradora de televisión, conocida por ser amiga de personalidades como Carmina Ordoñez, Lolita e Isabel Pantoja (con la que ya ha roto su amistad), saltaba a los platós tras su ruptura con el cantante José Soto ‘Sorderita’, miembro de Ketama, con el que mantuvo una relación de once años. A partir de ahí no ha dejado de estar en la pequeña pantalla. Ahora, Charo Vega se va a enfrentar a uno de sus mayores retos: "A pesar de ser madura, me siento más joven que nunca y estoy aventurera. ¡Por favor, ayudadme, que me va a hacer falta!".

Mariana Rodríguez

La modelo venezolana ha sido la séptima concursante en confirmar su participación en Supervivientes 2022. Mariana Rodríguez ya tiene experiencia en televisión tras haber participado en varios realities como Gran Hermano VIP, 2016 en la versión italiana. "No veo la hora de que todo esto comience porque tengo muchas ganas de participar y sobre todo de ganar. Vamos con todo. Por favor, España, espero que me adopten", contaba la venezolana en su vídeo de presentación.

Ignacio de Borbón

Ignacio de Borbón es uno de los fichajes para Supervivientes 2022 más impactantes hasta la fecha por ser pariente de la Familia Real. Concretamente, este nuevo concursante es primo lejano del Rey Felipe VI. Actualmente es modelo y, tras esta confirmación, su carrera no ha hecho más que empezar: "Tengo muchísimas ganas de empezar esta experiencia, de vivir esta aventura y de dar lo mejor de mí para llegar lo más lejos posible e intentar ganar el concurso", explicaba Ignacio de Borbón.

Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se embarca en una aventura con varios frentes abiertos: la situación delicada de salud que viven sus padres, la reciente ruptura con su marido Omar Sánchez y la preocupación en la familia por su tía Isabel Pantoja. Además, Anabel no es la primera vez que participa en este concurso, ya que fue una de las concursantes de la edición de 2014 en la que estuvo tan solo dos semanas en Honduras. "No va a haber protocolo de abandono, de verdad. Voy a por todas, confiad en mí, dadme vuestro voto de confianza, que voy a liarla parda", decía en su vídeo de confirmación.

Marta Peñate

La periodista, de una personalidad arrolladora, va a ser otra de los rostros conocidos que se verán en la próxima edición del programa. Con Supervivientes 2022, Marta Peñate sumará una experiencia más en televisión. La canaria se dio a conocer en Gran Hermano 16. De ahí dio el salto a La isla de las tentaciones 2, donde revolucionó el espacio al completo, rompiendo su relación de once años con Lester. Hace unos días, la nueva concursante del reality anunciaba a través de su perfil público que va a casarse con su actual pareja, Tony Spina, al que conoció en La casa fuerte.

Ainhoa Cantalapiedra

De ganar Operación Triunfo 2 a la aventura salvaje de Honduras. Ainhoa Cantalapiedra ha sido la tercera concursante confirmada y la que va a cambiar los escenarios por esta nueva experiencia durante un tiempo. "Chubasquero, calcetines, taparrabos…Me pilláis haciendo una lista un poco especial, para ir a un lugar de aventura total lejos de aquí. Entre sol, entre bichillos, un poco de hambre…", así anunciaba la cantante su próxima participación en Supervivientes 2022, con muchas ganas de volver a un reality.

Nacho Palau

La expareja de Miguel Bosé será otro de los participantes estrella del reality. "Con muchas ganas", así se ha sentido el escultor al confirmar su participación en el programa. No es la primera vez que un miembro del clan Bosé concursa en esta salvaje aventura en Honduras. El año pasado lo hacía con mucho éxito Palito Dominguín. Tras 26 años de relación con Miguel Bosé, y formar una familia con cuatro hijos -dos biológicos del escultor y dos del artista-, la pareja se rompía en 2018. Ahora, Nacho Palau da un paso al frente para afrontar este nuevo reto.

Kiko Matamoros

El colaborador de televisión ha sido de los primeros en confirmar su asistencia al reality de Telecinco. "Quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos. Quiero dedicar este concurso a todos los que me han seguido todos estos años en Telecinco", expresaba Kiko Matamoros en su vídeo de presentación. El próximo concursante del programa va a cambiar los platós de la cadena por vivir una nueva experiencia en su vida para ponerse a prueba en una nueva realidad.

Por el momento, estos serán los rostros conocidos que veremos en la próxima edición más extrema de la televisión. A falta de conocer la fecha de estreno y el resto de concursantes que conformarán los dieciséis que estarán en Honduras, ya se saben los presentadores que conducirán el reality. Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez, dos de los imprescindibles al frente, y a ellos se sumarán dos nuevas incorporaciones: Carlos Sobera, que se ha convertido en el rostro de los espacios de la cadena, y una cara nueva, Ion Aramendi, del que aún se desconoce el papel que tendrá en Supervivientes 2022.

