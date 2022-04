El proyecto por estrenar de Silvia Gambino: una obra coprotagonizada por Ricardo Rodríguez, marido de María Patiño

Loading the player...

El pasado lunes 4 de abril, nos despertábamos con una noticia muy triste. Silvia Gambino, la popular actriz de Escenas de matrimonio fallecía a los 57 años a causa de un cáncer. Era su exmarido, Alberto Closas, quien se encargaba de anunciar su desaparición a través sus redes sociales: "Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, Rosita.Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón". La actriz nos ha dejado por desgracia y finalmente no ha podido ver la luz el último proyecto en el que estaba trabajando: una comedia escrita por la guionista Marta González de Vega y protagonizada, entre otros, por Ricardo Rodríguez, actor venezolano y marido de María Patiño. Dale al play y conoce todos los detalles.

