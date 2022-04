Verónica Echegui y Álex García reaparecen en Cannes tras la polémica del pasaporte covid

Verónica Echegui y su pareja, Álex García, han reaparecido en la 5ª edición del Festival Internacional de Series de Cannes. Después de la polémica por sus supuestos pasaportes de covid falsos, la pareja ha volado a Francia para presentar sus proyectos en el certamen de televisión celebrado en la ciudad de la Costa Azul. El actor ha presentado El inmortal, que cuenta la historia de Los Miami, una banda de narcotraficantes de los 90, una ficción que ha competido en la sección oficial del certamen pero que finalmente no se ha llevado el premio de mejor serie, galardón que ha recaídao en The Lesson.

No se sabía nada de esta pareja de artistas desde que se vieran implicados en una supuesta trata de certificados covid falsos a raíz de su participación en los premios Goya. Se dijo que los actores habrían comprado uno de estos pasaportes falsos para poder viajar hasta Valencia y participar en la entrega de premios pese a no estar vacunados, algo que aún no se ha esclarecido y la investigación policial sigue su curso. Francia, de cualquier modo con el descenso de la variante Ómicron, ha eliminado la exigencia de mostrar el pasaporte de vacunación y las mascarillas ya no son obligatorias en interiores en la mayoría de los lugares públicos.

Ninguno de los actores se pronunció entonces acerca de su posible implicación. Ambos han seguido cumpliendo sus compromisos con normalidad, García con la serie presentada en el Festival de CannesSeries y Echegui con el rodaje de Los pacientes del doctor García, cuyo argumento parte de la novela de igual título de la recientemente desaparecida Almudena Grandes. El trasfondo de la serie transcurre en tiempos de la II Guerra Mundial y los primeros años del franquismo.

La pareja celebró su último triunfo el pasado 12 de febrero a la 36ª edición de los premios Goya en Valencia. Juntos compartieron escenario al proclamarse vencedores de un Goya por el cortometraje de ficción Totem Loba, -Ella como directora y él como uno de los productores de la ficción-."Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo", fue la declaración de amor de Echegui a su pareja.

