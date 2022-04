¿Cuál es la relación de Alejandra y Manuel Martos con Álvaro Falcó Chávarri?

Entre los asistentes a la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot se encuentran Alejandra y Manuel Martos, quienes han llegado del brazo y muy sonrientes al palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia. Los hijos de Raphael y Natalia Figueroa tienen estrechos vínculos con el novio ya que son primos hermanos de su madre, Marta Chávarri. La relación que los Martos Figueroa han tenido con Marta ha sido siempre muy cercana, pero el artista y a su esposa no han podido acompañarla en el enlace de su único hijo ya que se encuentran en aislamiento por el reciente positivo en coornavirus del cantante.

Natalia Figueroa, nieta del conde de Romanones, era hermana de Matilde, la madre de Marta Chávarri, tristemente fallecida cuando tan solo contaba con 37 años, y siempre ha estado muy unida a su sobrina, para la que ha sido como una segunda madre. Tanto es así que Natalia fue testigo de la novia el día de su boda con Fernando Falcó en 1982 y sus hijos mayores, Jacobo y Alejandra, fueron los encargados de llevar las arras. Álvaro es el único hijo nacido del matrimonio entre Marta, uno de los rostros más queridos y populares de la sociedad en las décadas de los 80 y 90, y Fernando Falcó, marqués de Cubas, quien falleció en noviembre de 2020.

Tal es la estrecha relación que mantienen los Martos con Marta Chávarri que, a pesar de que Raphael y Natalia no han podido asistir, sus hijos no han faltado a esta celebración que ha congregado a miembros de la aristocracia y personalidades del mundo empresarial y de la moda. A pesar de que el intérprete de temas como Escándalo, Yo soy aquel o Mi gran noche no está en Plasencia, él mismo ha explicado que se encuentra perfectamente tras su positivo. "Queridos amigos, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien", escribió el cantante en su perfil público dos días antes del enlace para excusar su ausencia en el programa de entrevistas de María Casado.

Manuel, que trabaja como director general de Virgin Music Label & Artist Services Spain, y Alejandra, restauradora en del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, han vuelto al escenario de excepción en el que cuatro décadas atrás celebraron su boda los padres del novio, Marta Chávarri y Fernando Falcó. El palacio del Marqués de Mirabel data del siglo XV y fue construido por los primeros duques de Plasencia, antepasados de los Falcó. El espacio donde Isabelle Junot y Álvaro Falcó se convertirán en marido y mujer se encuentra en la llamada Plaza de San Nicolás; y, al lado, se alza la conocida Iglesia de San Vicente Ferrer, anexa al Convento de Santo Domingo.

El espacio donde Isabelle Junot y Álvaro Falcó han celebrado su ‘sí, quiero’ se encuentra en la llamada Plaza de San Nicolás; y, al lado, se alza la conocida Iglesia de San Vicente Ferrer, anexa al Convento de Santo Domingo. "Me hace ilusión, es un sitio precioso que tiene mucho significado para nosotros", explicaba la hija de Phillipe Junot en las páginas de ¡HOLA!

