El motivo por el que Raphael podría ausentarse en la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó

Cambio de planes en la agenda de Raphael. El artista ha anunciado que ha dado positivo en covid, motivo por el cuál podría faltar a la gran boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, que se celebrará este fin de semana en Plasencia (Cáceres). Su esposa, Natalia Figueroa, es tía materna de Marta Chávarri, madre del contrayente, y su presencia es una de las más esperadas en el enlace que reunirá a numerosos rostros conocidos de la aristocracia y la sociedad en el Palacio de Mirabel, vinculado a la familia del novio desde hace seis siglos.

Recordemos lo estrechos que son sus lazos familiares. Natalia Figueroa es hermana de la difunta madre de Marta Chávarri, Matilde Figueroa, y sus hijos mayores con el cantante, Jacobo y Alejandra Martos, llevaron las arras en su boda con el marqués de Cubas en 1982, un enlace en el que la esposa de Raphael incluso fue testigo de la novia. No obstante, debido a este contratiempo de última hora es posible que al menos el cantante se ausente en la celebración, debido a que al ser paciente de riesgo tras recibir un trasplante de hígado deberá realizar cuarentena obligatoriamennte como indica el protocolo para los casos graves y población vulnerable, es decir mayores de 60 años e inmunodeprimidos.

Afortunadamente el artista de Digan lo que digan se encuentra perfectamente, como así ha manifestado. "Querid@s amig@s, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa #LasTresPuertas conducido por mi amiga María Casado. Gracias a tod@s por el apoyo y en breve.... retomamos. Siempre PALANTE!!!!!", ha compartido el músico con sus seguidores.

La boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó promete ser una de las grandes celebraciones de la temporada. Álvaro, cuarto marqués de Cubas y único hijo del recordado Fernando Falcó y Marta Chávarri, es primo de Tamara Falcó, marquesa de Griñón, a quien está muy unido, y muy amigo de Carlos Torretta, Alonso Aznar y Felipe y Carlos Cortina, entre otros. Por su parte, Isabelle es hija de Philippe Junot, el inversor y promotor inmobiliario francés que estuvo casado con Carolina de Mónaco, y Nina Wendelboe-Larsen. Los futuros contrayentes, que se conocieron en Gstaad (Suiza) y comenzaron su relación, tiempo después, en Madrid, concretamente en 2018, pronunciarán el 'sí, quiero' ante varias generaciones de la aristocracia y la jet set internacional.

