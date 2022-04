Amorosa, blanda... Georgina Rodríguez y su forma de entender la maternidad antes de ampliar la familia

La familia es lo más importante para Georgina Rodríguez, ella misma lo ha contado en su serie documental, y es más que evidente con solo echar un vistazo a sus últimas publicaciones en redes sociales, donde muestra su día a día en todas sus facetas: como madre, como modelo, como bailarina... Sin embargo, tiene claras sus prioridades y cuando más disfruta es cuando está con los suyos, tal y como ha dicho recientemente: "Mi fin de semana perfecto con lo que más amo en el mundo", escribía el lunes con una imagen en la que aparece con los tres pequeños de la casa, que pronto darán la bienvenida a dos hermanos más. Una familia numerosa donde las haya cuyas actividades nunca dejan de sorprendernos.

Desde paseos a caballo, como vimos en el docureality Soy georgina, a tardes en el parque de bolas, paseos por el campo, manualidades, deporte al aire libre y mucho más. Georgina no quiere perderse ni un momento de la vida de los niños Cristiano Jr., Mateo, Eva y Alana Martina, y de hecho a veces está también presente en las clases particulares que reciben los pequeños para aprender inglés. "Para mí, mis hijos son lo más importante. Además, teniendo la posibilidad y facilidad que no tienen muchas madres digo '¿por qué voy a salir de casa y hacer otras cosas si a mí lo que verdaderamente me hace feliz es estar con mis hijos y acompañar su crecimiento, inculcarles unos valores y que crezcan con la seguridad de tener un madre a su lado?'", aseguraba recientemente en una entrevista con ¡HOLA! tras conocerse su embarazo. Y precisamente eso es lo que hemos visto en su serie documental, donde somos testigos de cómo recogía ella misma a los niños del colegio, y cómo acompaña también al hijo mayor de Ronaldo a los partidos de fútbol, donde ya destaca como su padre. Eso sí, a veces le cuesta ponerse dura y se deja llevar por las cosas que le piden, como cuando la pequeña de la casa le insiste en el hambre que tiene y acaba dándole un tentempié antes de llegar a casa. "Como mamá soy tremendamente amorosa y un poco blanda. Conmigo los niños pueden hacer lo que quieran. Los amo tanto que soy incapaz de ponerme estricta con ellos", decía.

Debido a las exigencias de la profesión, Cristiano Ronaldo no puede asistir siempre a las divertidas actividades que llevan a cabo Georgina y los niños, pero la modelo quiere que los pequeños vivan todas las experiencias, viajen y conozcan el mundo ya que tienen la oportunidad de hacerlo. Un ejemplo es cuando, la pasada Navidad, estuvieron en el Polo Norte visitando el lugar donde vive y trabaja Papá Noel durante el año. O cuando visitaron el estadio Old Trafford, del Manchester United, donde juega Cristiano Ronaldo desde septiembre. La relación entre los pequeños es excelente, y Cristiano Jr. es de gran ayuda para la orgullosa mamá, que asegura que el mayor de los cuatro es su "mejor amigo". Eso sí, también se une el deportista en más de una ocasión, como cuando se trasladaron a Dubái para celebrar el cumpleaños de la bailarina entre lujosas cenas en lo alto de un rascacielos y fiestas en la playa.

El sueño de Georgina siempre fue el ser madre, y gracias a Cristiano ha podido cumplirlo ¡con creces! "Yo de niña soñaba con tener una familia maravillosa, un príncipe azul, y hoy en día la tengo, con unos hijos maravillosos. Me dan muchísimo amor y sí, los sueños se cumplen", aseguraba en su docuserie. Y lo que para muchos podría ser una pega, como es el tener que cambiar de residencia cada vez que el futbolista ficha por un nuevo equipo, para la modelo no es ningún problema: "Al final, cuando te mueves con la familia y mueves todo lo tuyo, y estás a gusto, con nuestras condiciones no podemos quejarnos, todo lo contrario, estamos muy agradecidos. Mi casa es mi templo y mi hogar está donde están los míos". De hecho, al hablar sobre su nuevo hogar vuelve a demostrar una vez más en dónde pone todas sus prioridades: "Lo bueno es que vivo más cerca del cole, en Italia vivía muy lejos", aseguraba a ¡HOLA! el pasado mes de enero.

En los próximos meses, Georgina y Cristiano darán la bienvenida a dos bebés más. ¡HOLA! dio la primicia y fueron ellos quienes se encargaron de anunciar que se trataba de mellizos, concretamente un niño y una niña. "Menuda bonita sorpresa me llevé al enterarme de que estaba embarazada", aseguraba la modelo a la revista. "Al final, yo pienso que todos los embarazos impactan para muy bien. ¡Qué te voy a contar, sigo en una nube!", desvelaba.

