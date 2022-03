Así vive ahora el niño de 'Hola, soy Edu, ¡feliz Navidad!'

En 1997, Enrique Espinosa, nombre que en un principio no te resultará familiar, se hizo viral con uno de los anuncios que muchos recuerdan a día de hoy. En aquellas navidades, a poco de empezar la década de los 2000, un niño con teléfono en mano repitió hasta la saciedad la misma frase: "Hola, soy Edu, ¡feliz Navidad!" en un spot de Airtel (ahora Vodafone) que le marcó para siempre. Alejado de los focos, el protagonista de aquella conocida publicidad tiene ahora una vida totalmente diferente, aunque ha reconocido que hubo un momento en el que pensó que hubiera sido mejor no prestar su voz y su rostro a la marca. "En su día me arrepentí, pero ahora creo que es lo mejor que me ha pasado. Fue una etapa difícil porque fue solo un anuncio y había que volver al colegio de siempre y al final no hay un manual de cómo se trata eso, ni por parte de las escuelas ni de nadie", ha relatado en Sálvame, añadiendo que por suerte ahora el tema del bullying sí se sabe cómo afrontarlo.

Con 32 años, Enrique ahora es empresario (tiene varias compañías en el sector digital), pero en aquella época tuvieron que cambiarle hasta siete veces de colegio. "Intentabas pasar desapercibido pero al final te convertías en el centro de atención. No hacía caso y estaba pendiente a qué me iban a decir. Nunca hubo agresiones físicas, pero sí ataques verbales", ha explicado Espinosa, añadiendo que al principio fue divertido, pero que no fue consciente de lo que era la fama. Con un trabajo que nada tiene que ver con la actuación, el invitado a Lo de Belén ha asegurado que le gusta de vez en cuando acercarse a la televisión, contar su historia y conocer a todos los colaboradores de los diferentes programas.

A pesar de que en aquel momento fuera una experiencia negativa, ni él ni sus padres se arrepienten de que hiciera el anuncio porque a día de hoy es una persona independiente que sí se alegra de la aventura en la pequeña pantalla. "A los hijos hay que dejarlos y no sobreprotegerlos. Además, yo era quien decidía sí quería ir o no a los castings. El spot me marcó en positivo. Lo volvería a vivir mil veces", ha relatado Enrique, que ha imitado en el programa la frase que tan conocido le hizo a finales de los años 90. Aquella publicidad de Airtel le convirtió en uno de los niños más famosos de las fiestas y, aunque los pasos del protagonista se alejaron de la interpretación cuando tenía diez años, 21 años después regresó dejando el teléfono y visitando a sus familiares personalmente en un anuncio de Volkswagen, marca que se unió al mensaje que muchas otras difunden estas significativas fiestas: cuida las relaciones con tus familiares y amigos.

Además, el protagonista de "hola, soy Edu, ¡feliz Navidad! parodió su propio anuncio en su canal de YouTube, haciendo una versión actualizada. Pero no solo eso, hace unos años reapareció en TVE Catalunya en una charla sobre bullying y dejó boquiabiertos a los espectadores por su espectacular cambio físico.

