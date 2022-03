El impresionante cambio físico del niño de 'Hola, soy Edu, feliz Navidad' Volvimos a ver a Enrique Espinosa en 2017 y ahora ha reaparecido totalmente transformado

Es posible que el nombre de Enrique Espinosa no te traiga ningún rostro a la mente. Pero si viviste la Navidad de 1997, seguro que recuerdas el anuncio que protagonizó de pequeño, en el que le veíamos, teléfono en mano, repitiendo hasta la saciedad la misma frase: "Hola, soy Edu, ¡feliz Navidad!". Aquel spot publicitario de Airtel se convirtió en uno de los más famosos de las fiestas y, aunque los pasos de Enrique se alejaron de la interpretación cuando tenía diez años -más tarde creó su propia empresa en el sector digital-, en 2017 volvíamos a verle. En su canal de YouTube parodió su propio anuncio, haciendo una versión actualizada. Ahora, tres años más tarde, ha reaparecido en TVE Catalunya en una charla sobre bullying y ha dejado boquiabiertos a los espectadores por su espectacular cambio físico. Dale al play y no te lo pierdas.

