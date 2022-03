El novio de Rocío Wanninkhof se sienta por primera vez en un plató y cuenta cómo vivió la tragedia

Tony Jurado, el que fuera novio de Rocío Wanninkhof hace 20 años, vive en Finlandia con su familia pero ha viajado 4.200 kilómetros para dar por primera vez su testimonio en un plató de televisión. Tras la emisión del documental de Dolores Vázquez en HBO y Mediaset, donde puede verse el testimonio de la erróneamente detenida, Tony ha acudido a Sálvame para compartir con todos el calvario que sufrió por ser también sospechoso del asesinato y hablar sobre cómo era su relación. Aunque nunca ha participado en absolutamente nada mediático, Jurado ha asegurado que no vive con rencor, pero sí con el dolor de haber sido durante meses el principal sospechoso. "Me sacaron el alma. Me decían que iba a ir a la cárcel", ha relatado en el programa de Carlorta Corredera, comentando que los agentes de la Guardia Civil encargados del caso incluso le insultaron y le dieron varios golpes.

Tony ha confesado que ha visto ambos documentales, tanto el de Netflix como el de HBO, y que durante la desaparición de Rocío, cuando se organizaron las batidas de búsqueda, nunca quiso encontrarla por miedo a que le inculpasen del crimen. Sobre la que fuera su novia ha expresado que siempre fue muy feliz y que era una persona que se desvivía por todos, pero sobre todo por él. El que fuera pareja de la fallecida fue el primer sospechoso y afirma saber que podría haber ocupado perfectamente el lugar de Dolores Vázquez. Tal presión es la que sintió en aquel momento, ya desde el entierro de la joven, que hasta llegó a pensar en confesar los hechos, aunque era inocente, para terminar con la agonía que estaba viviendo.

"Una de las veces le llegué a decir a mi madre que no sabía salir de ahí y se me pasó por la cabeza inculparme. No tenían ninguna prueba contra mí, pero no te sientes en ese momento persona, y al igual que dice Dolores, tienes hasta dudas de si lo habría hecho o si no", ha relatado, añadiendo que sintió un alivio tremendo cuando detuvieron a la falsamente acusada porque ya tenían pruebas de que él no era. "Me tuve hasta que autoconvencer de que yo no era", ha continuado diciendo. "Era una niño, ahora veo que aquello fue un circo desde el que daba órdenes hasta el último, a la vista está, para mí fue una chapuza", ha relatado Tony, comentando además que se culpa por no haberla acompañarla a su casa aquel día.

"A día de hoy no sé si hubiéramos estado juntos, son preguntas que te haces toda la vida, te culpas", ha relatado visiblemente emocionado en el programa de Mediaset, donde además ha explicado que ha rehecho su vida y que actualmente vive con su mujer y sus hijos en el país nórdico. Eso sí, reconoce que en su corazón, Rocío aún tiene su lugar, sobre todo cuando se acerca la fecha de su muerte o cuando acude a lugares en los que en algún momento estuvo con ella. "Me he imaginado cómo hubiera sido de muchas formas", ha expresado emocionado.

