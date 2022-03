Reencuentros con amigas y mucho amor: Paula Echevarría revoluciona la alfombra roja de Málaga

A Paula Echevarría no hay alfombra roja que se le resista. Si hace apenas dos días deslumbraba en los Premios Ídolo con un vestido de cadenas y aperturas, en la clausura del Festival de Cine de Málaga lo ha hecho con un impresionante diseño fucsia de escote asimétrico y maxilazo. La actriz estaba en su salsa, con sus compañeros del mundo del celuloide y se notaba. Sin dejar de sonreír, ha posado orgullosa con su pareja, Miguel Torres, sin escatimar en besos y muestras de cariño. Poco después, se reencontraba con buenas amigas y compañeras a las que no ha dudado en abrazar exultante.

Ella es la experta, pero el futbolista también parece muy cómodo posando con su chica, a la que ya acompañó en la alfombra roja de los Forqué a finales del año pasado. "Miguel es una persona que está acostumbrada a las aglomeraciones y a los focos, creo que los dos en ese sentido ya tenemos cancha", explicaba Paula a Europa Press. Después de seducir a los flashes como solo ella sabe hacer, la protagonista de Si yo fuera rico corría a saludar a una de sus grandes amigas, Marta Hazas, con la que es frecuente verla haciendo planes juntas y con sus respectivas parejas, Miguel y Javier Veiga. Las dos fueron compañeras en Velvet y desde entonces están muy unidas. En esta noche de reencuentros, la actriz asturiana también daba un caluroso abrazo a Cayetana Guillén Cuervo, espectacular con un vaporoso vestido naranja.

La actriz asturiana se ha mostrado pletórica de que la pandemia haya dado algo de tregua y los festivales de cine hayan podido volver a su esplendor: "Ya este año en los Goya disfrutamos mucho, ha sido como vuelta a la vida, después de estos años, no de sequía, porque en realidad si que se han hecho cosas, pero no había esta cosa de lucirse, de disfrutarlo, de vivirlo y de celebrarlo". Es su segunda alfombra roja en una semana ya que en la noche del jueves pudimos verla en los Premios Ídolo que reconocían el trabajo de los creadores de contenido digital, donde estuvo con una acompañante de excepción: su hija. "Disfrutó muchísimo y yo creo que en esa gala pintaba más ella que yo", ha contado.

Paula Echevarría está viviendo un momento personal inmejorable. Su hijo pequeño, Miguel Jr., está a punto de cumplir su primer año y es, sin duda, el protagonista de la casa. No solo sus padres están volcados con él, sino también su hermana mayor, Daniela, nacida del matrimonio entre la actriz y David Bustamante. La protagonista de Gran Reserva está muy orgullosa de su hija, a la que está muy unida, en especial en esta etapa tan importante de la preadolescencia. "Daniella está en un momento de la vida que no por tener casi 14 años me necesita menos. Yo a mi madre cuando tenía 13, 14 años la necesitaba hasta más que cuando era pequeñita", reconocía recientemente.

