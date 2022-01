Paula Echevarría y Miguel Torres, la pareja más imponente y glamourosa de los Forqué

Paula Echevarría hizo su flamante reaparición sobre la alfombra roja de la entrega de los premios Forqué. Ocho meses se cumplen hoy del nacimiento de su hijo Miguel y después de un día lleno de celebraciones con su pequeño, la actriz no defraudó en su puesta en escena con un deslumbrante vestido de pailletes de Michael Costello y de la mano de su pareja, Miguel Torres, que por primera vez asistía junto a ella a un evento de estas características como son estos premios de cine y de televisión. "Hoy voy muy bien acompañada", decía la intérprete junto a un corazón cuando se dirigía en coche con su chico al Palacio Municipal de IFEMA, donde se ha celebrado la ceremonia y han coincidido numerosas celebridades y profesionales de la industria audiovisual española.

-La alfombra roja de los premios Forqué

Esta noche, la bella asturiana ha presentado el primer premio de la la 27ª edición de los Forqué junto a Hugo Silva, el de mejor interpretación masculina en serie, que ha recaído en el carismático actor Javier Cámara, el protagonista de Venga Juan. Durante la ceremonia se han entregado un total de diez galardones en una gala que ha sido amenizada por las maestras de ceremonias Marta Hazas y Elena S. Sánchez, y las actuaciones de grupos de los ochenta como Alaska, Modestia Aparte o Los Secretos

Estos últimos días no han sido fáciles para Paula y Miguel, ya que falleció la abuela materna del exfutbolista, a la que despidieron con unas emotivas palabras y una entrañable fotografía en la que aparece el pequeño Miguel con su bisabuela mientras que el exfutbolista contempla la tierna escena con orgullo. "Esta foto es del último día que estuvimos juntos y no puede representar mejor todo lo que has sido para nosotros. Con permiso de mis tíos dejaste a mi madre lo mejor de ti, vivir la vida siendo buena persona y estando disponible siempre para todo", destacó el comentarista deportivo en su emotivo adiós.

En un día tan importante para Paula Echevarría, Miguel Torres se enjugó las lágrimas y decidió acompañar a su pareja a esta cita tan especial para ella después de tanto tiempo alejada de la interpretación. Pese a este bache emocional, la pareja atraviesa un momento muy dulce gracias al pequeño Miki, como cariñosamente le llaman, y por el que se desviven tanto ellos como su hermana Daniella desde que llegara a sus vidas el pasado mes de abril. La protagonista de series coo Velvet, El comisario o Gran Reserva y el comentarista deportivo acaban de volver de París, donde ha pasado unos días muy románticos y de desconexión, y se preparan para vivir sus primeras navidades junto a su primer hijo en común. Serán unas fechas muy señaladas que celebrarán entre Madrid y Asturias., tal y como manifestó Paula a su llegada a la ceremonia. Después de todo este tiempo dedicada a su hijo, la actriz ha decidido poco a poco ir retomado sus compromisos profesionales llena de ilusión, aunque de momento prefiere no meterse de lleno en un set de rodaje.

Otras parejas en la alfombra roja

Andrea Guasch llegó de la mano de su prometido Rubén Tajuelo 'Rosco', con quien forma el dueto musical Hotel Flamingo. Se conocieron trabajando en el musical La Llamada, de Los Javis y desde entonces no se han separado. La pareja quiso hacer acto de presencia en esta entrega de premios un mes después de haber anunciado su compromiso. "He dicho que sí", contaba la actriz y cantante en alusión a la respuesta que le había dado a su pareja tras la pedida de mano. "Gracias por ser la suerte de mi vida", le respondía el músico, con quien ha posado para las cámaras de lo más enamorada.

Otra de las parejas que tienen mucho que celebrar es la formada por Antonio Resines y su esposa, Ana Pérez-Lorente, que también se dio cita en esta ceremonia dedicada a la década de los 80. La pareja contrajo matrimonio por sorpresa el pasado 10 de octubre, en Madrid, y lo celebraron con el hijo del actor y algunos familiares en una marisquería próxima a su domicilio. El actor, de 66 años, y la productora, de 55, decidieron dar un paso más en su discreta relación que dura ya veinte años después de conocerse en la década de los 90, cuando Resines acababa de divorciarse de Marisol de Mateo. Convertidos en marido y mujer, han acudido a esta entrega de premios, donde el conocido actor de Los Serrano o Los ladrones van a la oficina mostró todo su apoyo a los habitantes de La Palma, que según sus palabras "sigue siendo la isla bonita" pese a la catástrofe, y a quienes dedicó esta gala de los Forqué.

Luis Tosar y su esposa María Luisa Mayol fueron otra de las admiradas parejas de los Forqué. El actor gallego, de 50 años, está nominado a mejor actor protagonista por Maixabel, una historia basada en hechos reales en la que se mete en la piel de Ibon Etxezarreta, uno de los etarras que asesinó a Juan Mari Jáuregui, gobernador civil de Guipúzcoa. Sin duda, uno de los personajes más duro y más difíciles de su carrera. El intérprete acudió a esta gala en la que partía como uno de los favoritos acompañado de su esposa y madre de sus dos hijos, aunque finlamente no se llevó el galardón, que recayó en Javier Bardem por su papel en El buen patrón.

El actor Oscar Jaenada ha sido otra de los actores que ha acudido muy bien acompañado, así como Ara Malikian, uno de los mejores violinistas del momento, que asistió junto a su esposa, la actriz, guionista y realizadora Natalia Moreno. Y por último, Jorge Cadaval, de Los Morancos, acudió junto a su marido, Ken Appledorn, e hizo reír al público con su hermano César durante la 27ª edición de los Forqué.

-Hiba Abouk acude a los Forqué tras vivir 'una de las peores experiencias' de su vida

