Hiba Abouk asiste a los Premios Forqué después de vivir una de las peores experiencias de su vida

Hiba Abouk no olvidará fácilmente la odisea que ha tenido que vivir este sábado, cuando viajaba en avión de Francia a España para asistir a la ceremonia de los Premios Forqué, cita a la que ha estado a punto de no poder acudir aunque al final y por suerte sí podía estar presente. La actriz contaba al detalle la dura experiencia que ha soportado en su trayecto desde París, la ciudad donde reside con su marido Achraf Hakimi e hijo Amín, hasta Madrid. Embarazada de su segundo retoño, la intérprete ha comenzado su relato de forma muy llamativa al decir que "acabo de experimentar una de las peores sensaciones de mi vida".

Hiba explica que "estaba de camino a la gala de esta noche" que se celebra en la capital, donde permanecerá unos días más "por otros compromisos profesionales que tengo a principios de la semana que viene" en nuestro país. "Ataviada tan solo de una maleta de mano, nada más montar" en la aeronave "les pedí a los azafatos que si me podían ayudar a colocarla en la parte superior y me respondieron que no, que ellos no están asegurados y si les pasa cualquier cosa no tendrían indemnización… ¿Perdona?", se pregunta la actriz sin dar crédito al trato que había recibido, máxime cuando hablamos de una mujer que está esperando un bebé.

Continúa Hiba narrando que "el señor que iba detrás de mi fue muy amable, me ayudó a colocar la maleta y listo. Pero he de reconocer que me quedé bastante helada con esa respuesta" de los auxiliares de vuelo, dice en su mensaje. Sin embargo, la cosa no quedaba ahí ni mucho menos ya que "una vez sentada y cuando era la hora de partir, nos anuncian que por problemas técnicos saldríamos más tarde. Una hora después, el vuelo Air France AF1600 despega y todo parece transcurrir con normalidad". Pero, a continuación, "nos anuncian que es inminente que hagan un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Burdeos. Lo anunciaron de repente mientras volábamos, sin dar ni una sola explicación y súbitamente empezamos a descender de manera violenta", narra la actriz. "Lo único que nos dijeron fue que leyéramos las instrucciones que se encontraban en el bolsillo del asiento, y que si había que evacuar lo hiciéramos sin efectos personales. En ese momento, sólo podía pensar en mi familia y en que había una posibilidad de no volver a verlos. Pensar en no estar más con Amín se me hizo insoportable… Creo que han sido los peores cinco minutos de mi vida", confiesa.

"Aterrizamos por fin, de manera violenta también y nos piden por favor que no nos movamos hasta que los bomberos lleguen y nos evacuen". Una vez se produjo esto, cuenta la intérprete que "nos metieron en una terminal, demasiado pequeña para todos los que íbamos. Sin apenas asientos, sin derecho a salir a tomar el aire, sin cafetería, por supuesto. Por no decir que yo estando embarazada (y encima habiendo pagado una plaza en business) no me ofrecieron ni un vaso de agua en ningún momento del vuelo, ni durante la hora que estuvimos sentados esperando, ni nada. Eso me hizo sospechar que algo raro estaba pasando en el avión, lo que no entiendo es que se arriesgaran a despegar... Lo primero que hice nada más pisar la terminal fue ir al baño, cerrar la puerta y llorar para soltar de alguna manera todo el miedo y la tensión que había tenido en el cuerpo", reconoce. Una persona, ella, "que ahora mismo tiene dos corazones" en su interior "y que hay que cuidar más que nunca", declara.

"Después de hablar con mi marido para desahogarme y mi representante para prevenir de que quizá no podría acudir a la gala, llegó la espera de más de una hora en la que nadie nos decía nada… Todo era absoluta incertidumbre. Familias enteras, con niños muy pequeños tirados por el suelo... Un panorama verdaderamente desolador", explica. "Al rato nos dicen que efectivamente ese avión no puede volver a viajar y que tendríamos que esperar a que viniera un siguiente vuelo de Paris para llevarnos a Madrid. Estimaban que la espera se pudiera alargar unas 4 horas, pero no podían confirmar nada... Un padre de familia se quejó, dijo que sólo le quedaba una toma de biberón para darle a su hijo y que no le permitían salir a buscar nada. Que por favor le dieran como sea su maleta facturada… Voces, quejas (muy razonables todas evidentemente), un desastre... Tuve la sensación que estábamos secuestrados realmente... Muy desagradable todo", concluye Hiba, que acompaña su mensaje con tres fotografías que ha hecho ella misma durante la travesía, repleta de incidentes, que le ha tocado vivir.

