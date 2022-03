El giro inesperado de Ernesto de Hannover en el juicio contra su hijo

La disputa legal entre Ernesto de Hannover y su hijo mayor por la herencia familiar suma un nuevo capítulo. Después de ser aplazado el juicio el pasado mes de noviembre, el proceso judicial que iba a celebrarse ayer en Hannover (Alemania) ha contado con otro giro inesperado. A escasas horas de que comenzará la vista oral para resolver una batalla judicial con la que llevan litigiando desde hace varios años, un portavoz de Ernesto de Hannover anunció que el príncipe ha retirado la denuncia en contra de su hijo, Ernest August.

Se trata de la última estrategia legal porque el proceso judicial sigue en pie, ya que Ernesto ha delegado sus derechos a la empresa Salzburg EAH Betreibungs GmbH. Esta decisión le libra de pagar los altos costes del juicio y hace que esta compañía pueda obtener como recompensa parte de los cinco millones que le reclama a su hijo. El juez presidente de la sala civil responsable, Stefan Heuer, expresó su preocupación ante esta cesión: "A partir de hoy, desestimaríamos la demanda", comentó. Además, "no se da ninguna ingratitud grave". Pero el proceso no ha terminado y la última decisión que tome el juez se anunciará el 3 de junio.

Las últimas y recientes imágenes del jefe de la casa güelfa relajado y feliz en Madrid acompañado de su novia, Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo, ya hicieron pensar que no asistiría al juicio. Recordemos que el motivo de la disputa entre padre e hijo es la donación que el todavía marido de Carolina de Mónaco le hizo en vida a su heredero, Ernst August, entre los años 2004 y 2007, y que a posteriori pidió revocar. En la demanda acusa a su primogénito de "ingratitud" por desatenderle y negarle ayuda, de apropiarse de arte y antigüedades y le exige cinco millones de euros, cantidad que correspondería a la valoración que se ha hecho de los bienes que le dio como herencia en vida. Sostiene que su heredero lo destituyó como miembro de la junta de Welfenstiftung, en Liechtenstein, que administra la propiedad austríaca de la familia, "violando gravemente los derechos e intereses legales del demandante". Y también solicita la devolución de las propiedades. Entre ellas, los castillos de Marienburg y Calenberg y el palacio del príncipe Herrenhausen, donde reside su heredero con su mujer, Ekaterina Malysheva y sus tres hijos.

Por su parte, Ernst, Jr., ahijado del rey Felipe VI, desde que conociera la intención de su padre de que devolviera sus bienes, ha señalado que "la demanda es insustancial y las acusaciones que contiene son falsas”. También ha aludido que “todos los argumentos han sido invalidados extrajudicialmente en el pasado…" y se mostraba tranquilo ante la disputa legal.

Estaba previsto que padre e hijo se vieran las caras por primera vez el 25 de noviembre, pero la audiencia en el Tribunal Regional de Hannover en la que debían comparecer fue cancelada. El motivo fue que el abogado de Ernst August renunció a su mandato "con poca antelación" y su sucesor solicitó un aplazamiento para poder preparar el caso. A partir de ahora tampoco tendrán que enfrentarse cara a cara al haber delegado en esta empresa todo el proceso legal.

En el juicio se decidirá quien de los dos príncipes es el propietario de la herencia familiar. Es decir, si el jefe de la casa güelfa tiene derecho o no a recuperar lo que le había cedido a su hijo en sucesión anticipada entre 2004 y 2007 y si su heredero tomó o no decisiones equivocadas en detrimento de la familia, como dice su padre.

No obstante, los problemas entre padre e hijo vienen de años atrás, en concreto desde que el príncipe heredero tomó la decisión de casarse con la diseñadora de origen ruso Katya Malysheva, en 2017. Un matrimonio al que se opuso publicamente y que los llevó a distanciarse por completo. En unas declaraciones al periódico alemán Handelsblatt, Ernesto no solo quiso impedir el matrimonio de su primogénito. sino que anunció acciones legales para recuperar todos los bienes que cedió a su hijo, entre ellos el castillo de Marienburg, donde se celebró la celebración posterior al enlace religioso el castillo de Grünau en Austria, la presidencia de la Fundación Duque de Cumberland, y otras propiedades repartidas en Alemania y Austria. "No ha sido fácil tomar esta decisión porque también involucra a mi hijo. Pero me he visto obligado a hacerlo porque está en juego la preservación de los intereses de la casa de Hannover, incluidos valiosos bienes culturales que son propiedad de la Casa desde hace siglos", confesó entonces. El príncipe siempre temió que, en caso de un hipotético divorcio entre su hijo y Ekaterina, parte de dichas propiedades y bienes de la casa Güelfa quedaran en manos de la joven rusa.

