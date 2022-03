Ernesto de Hannover, muy sonriente con su novia horas antes del juicio contra su hijo

El enfrentamiento entre Ernesto de Hannover y su hijo mayor, el príncipe Ernst August, está a punto de llegar a su fin. Tras una batalla judicial que ha durado dos años (aunque la guerra familiar empezó hace cinco), este jueves 24 de marzo, se celebrará la primera vista oral en el Tribunal Regional de la capital de Baja Sajonia para resolver quién de los dos se queda con la impresionante herencia de los Hannover. El todavía marido de Carolina de Mónaco acusa a su hijo de "ingratitud" por desatenderle y negarle ayuda, además de exigirle la devolución de la cesión que le hizo, entre 2004 y 2007, como herencia en vida, del castillo de Marienburg, la propiedad más importante y sede de la Casa, además de otras posesiones familiares, como los castillos de Calenberg y de Herrenhausen.

Horas antes de que se celebre la vista oral en tierras alemanas, Ernesto ha sido fotografiado en Madrid. El Príncipe se ha mostrado ante las cámaras así de sonriente acompañado de su novia, Claudia Stilianopoulos, mientras se bajaban del coche y entraban en el Hotel Villa Magna. Viendo estas imágenes, parece que está muy tranquilo y afronta con serenidad el enfrentamiento judicial con su primogénito que se celebrará mañana.

Estaba previsto que el juicio tuviera lugar el 25 de noviembre, pero fue cancelado. En ese momento, también se levantó la orden que implicaba que tuvieran que comparecer personalmente padre e hijo, por lo que sigue habiendo muchos interrogantes y habrá que esperar al 'juicio final'. Será entonces cuando un juez decida si Ernesto tiene derecho o no a recuperar lo que le había cedido a su hijo, y si éste tomó decisiones equivocadas en detrimento de la familia, como dice su padre.

La guerra entre padre e hijo no tiene que ver solo con las propiedades, sino que viene de atrás. Al menos desde que el príncipe heredero tomó la decisión de casarse con la diseñadora de origen ruso Ekaterina Malysheva, en 2017. Un matrimonio que su padre no aprobó y que los llevó a distanciarse por completo. Tanto es así que por el momento no ha conocido a sus tres nietos: Elisabeth, August y Eleonora, nacida en julio de 2021.

Ernesto de Hannover está pasando más tiempo en Madrid junto a su novia. La escultora, hija de Pitita Ridruejo y Mike Stilianopoulos, antiguo embajador de Filipinas en Madrid y Londres, es la 'culpable' de que el Príncipe haya caído rendido a los encantos de la capital, donde suele hacer diferentes planes en solitario, en pareja o en familia. De hecho, hace unos meses le vimos disfrutando de un día en el parque junto a su Christian y su nuera, Sassa de Osma, con los que aprovechó para dar un paseo por el Retiro junto a sus nietos, los mellizos Nicolás y Sofía.

