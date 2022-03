¿Participará en 'Supervivientes'? Antonio David Flores responde

Antonio David Flores ha reaparecido en su canal de YouTube para aclarar qué hay de cierto en los rumores que le señalan como uno de los próximos concursantes de Supervivientes. El malagueño, de 46 años, se ha hecho eco de varias publicaciones que aseguran que su futuro televisivo está cada vez más cerca, pero nada más lejos de la realidad. Según ha contado en un vídeo de casi diez minutos de duración, no tiene intención de regresar a Mediaset, "donde me han destruido a mí, han destruido a mi familia, nos han defenestrado...". Aunque el ex guardia civil no tiene una oferta sobre la mesa por parte de la cadena, ha asegurado que nunca ficharía por Telecinco. Tampoco entiendo cómo se puede especular con este tema en un programa de la cadena como Viva la vida. "Los veo debatiendo con absoluta normalidad sobre cómo sería mi fichaje en Supervivientes y solo me queda reírme", ha dicho.

Antonio David ha continuado con su discurso, lanzando una pregunta a todos sus seguidores. "¿Creeis a Mediaset tan cínica?". Después, ha hecho suya una de las frases más míticas de Isabel Pantoja ("no hay ceros en esa cadena para que yo me siente") para negar que sea uno de los concursantes de la próxima edición de Supervivientes. "Voy a parafrasear a Isabel Pantoja en su momento: No hay ceros en la compañía Mediaset para que yo me tire del helicóptero". Y ha añadido: "En mi caso, como en el suyo, como en el de todos, nos hace falta el dinero, aunque yo aquí, en mi canal de YouTube, de una forma muy humilde, voy ganando lo suficiente para tirar para adelante".

El ex guardia civil ha declarado que su hipotética participación en Supervivientes "no sería cuestión de negociar dinero". "Sería cuestión de vamos a pedirte perdón públicamente, vamos a resarcir tu nombre y el de tu familiar, vamos a contar la verdad de que tu despido ha sido un negocio, que no había otra opción, que habíamos comprado un producto, el documental de Rocío Carrasco, y no teníamos otra posibilidad, había que despedirte con el cartelito de que eres un maltratador, pero ¡ojo! sin sentencia, condenado por una cadena de televisión durante un juicio público delante de más de tres millones y medio de personas... Mañana, tarde y noche", ha insistido. Tras esta reflexión, se ha preguntado: "Cómo se resarce ese daño? ¿Realmente hay dinero que lo pague?". "Antonio David Flores no va a estar en Supervivientes. Hay algo más importante que el dinero: la justicia. Y la justicia declaró mi despido nulo", ha continuado.

El que fuera colaborador televisivo ha recordado que no pudo estar presente en el plató de Supervivientes cuando su entonces mujer, Olga Moreno, se alzó con la victoria. "Me lo prohibisteis", ha afirmado. Ahora, tras su separación, Antonio David Flores mantiene un romance con Marta Riesco. La periodista de El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho también ha negado que vaya a concursar en el reality. "No, no voy a ir. Hay cero posibilidades. No quiero exponerme", dijo. Además, aseguró que era "muy torpe". "No me tiro ni desde un trampolín... me voy a tirar del helicóptero".

