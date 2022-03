En primicia: te mostramos un adelanto del documental de María García de Jaime y Tomás Páramo, que pronto llegará a las pantallas

Loading the player...

María García de Jaime y Tomás Páramo son una de las parejas más reconocidas del mundo influencer en España. El matrimonio acumula más de 800.000 followers y cada una de sus publicaciones triunfa en redes sociales. La historia de esta pareja no deja de sorprender y se han convertido en todo un fenómeno en Instagram. Con apenas 20 años ya tenían un hijo y unidos lograron superar todos los obstáculos que encontraron por el hecho de ser padres tan jóvenes. Entonces decidieron empezar a contar la vida de su little young family, lo que no imaginaban es que lo que comenzó como un pasatiempo se convertiría en una profesión que cambiaría el rumbo de su futuro.

¡HOLA! ha querido contar cómo es el día a día de esta pareja y cuál es el verdadero secreto de su éxito en un documental titulado María y Tomás, en lo profesional y en lo humano, que estará disponible a partir de finales de marzo en Amazon Prime Video. De la mano de sus padres y sus hermanos descubrimos cómo vivieron el embarazo de María, siendo tan jóvenes, cómo fue la llegada del pequeño Tomi a la familia y cómo han conseguido convertirse en dos de los influencers españoles más reconocidos y seguidos.

María y Tomas, a día de hoy son padres de dos hijos, Tomi y Catalina, y muestran a lo largo de la cinta cómo logran compaginar su trabajo con el cuidado de sus pequeños, que son su máxima prioridad. Además de un sinfín de actividades cotidianas, les acompañamos a la presentación de su primera firma de ropa, Himba, una marca que refleja su personalidad, su estilo, sus valores y su forma de ver la vida, y junto a ellos entramos en la fiesta navideña de Moët Chandon, que disfrutaron junto a su gran amiga Victoria de Marichalar y su novio, el DJ Jorge Bárcenas. Además la pareja de influencers nos habla de su creencia en Dios y de cómo la fe es una parte importante de su vida.

El documental, producido por ¡HOLA! Media, se estrenará a finales de este mes en Amazon Prime Video dentro de la sección "Los documentales de ¡HOLA!", donde la plataforma digital ya estrenó a finales del pasado año con gran éxito de audiencia Leonor, el futuro de la Monarquía renovada, el primer documental sobre la princesa de Asturias. ¿Quieres ver un adelanto? Dale al play y descúbrelo.

