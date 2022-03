La ilusión de Tomás Páramo y María García de Jaime al saludar al Papa Francisco

El 26 cumpleaños de Tomás Páramo ha estado lleno de sorpresas y recuerdos imborrables. El marido de María García de Jaime ha compartido con sus seguidores que uno de sus regalos ha sido un viaje a Roma con su mujer, una escapada en la que no ha faltado el turismo, la buena gastronomía italiana y un encuentro de los que no se olvidan: con el papa Francisco. "Llevo un rato tratando de escribir cómo poder transmitir lo que hemos vivido esta mañana, pero la verdad es que no me salen las palabras y aún seguimos emocionados… ¡impresionante!", ha explicado el influencer al publicar las fotos de su momento con la máxima autoridad de la Iglesia católica durante su visita en el Vaticano.

"Estamos en Roma, María García de Jaime me regaló por mi cumpleaños volver a esta ciudad que tanto significa para nosotros, y no creo que sea casualidad el hecho de que hoy Dios nos haya puesto en el momento y el lugar perfecto para que esto haya sucedido", ha compartido Tomás, muy emocionado por haber podido coincidir, tan de cerca, con el Santo Padre. "Sigo emocionada", ha respondido ella a la publicación. "Este momento me lo guardaré siempre en mi corazón, donde se guardan los recuerdos más importantes de nuestra vida", ha añadido el influencer, que le pidió matrimonio a su esposa en el jardín de los naranjos de la ciudad eterna, con vistas a los imponentes edificios históricos.

A lo largo del día María y Tomás han publicado diversas imágenes de su recorrido, pasando por algunos de los lugares más imprescindibles de Roma como la Fontana de Trevi, el Panteón, el puente de Sant'Angelo y otras localizaciones que cualquier turista visita. También han recomendado la pasta de la Osteria da Fortunata, en la plaza de la Cancelleria, donde han podido ver cómo elaboraban el producto en directo. La pareja se ha mostrado profundamente emocionada por esta escapada de lo más romántica y llena de recuerdos, dando saltos por las calles viviendo al máximo la oportunidad, aunque sin olvidar su entrenamiento... porque han subido las escaleras de la Basílica de Santa María en Aracoeli haciendo sentadillas.

María García de Jaime y Tomás Páramo llevan juntos desde los 18 años, y tuvieron su primer hijo, Tomy, un año más tarde. Después de varios años recalibrando su vida y terminando la universidad (él estudió Publicidad y ella Derecho), en septiembre de 2019 decidieron sellar su amor y casarse en una romántica boda a la que acudieron todo tipo de influencers y rostros conocidos, además de la hija de la infanta Elena, Victoria Federica de Marichalar, un enlace que se vio en ¡HOLA! Con 25 años en 2021 dieron la bienvenida a su segunda hija, la pequeña Catalina, que pasó por algunos problemas de salud por sufrir "espasmos del llanto", teniendo que pasar los primeros días desde su nacimiento ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, pudiendo recuperarse y finalmente todo ha salido bien para la preciosa familia.

