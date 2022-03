Úrsula Sebastian nos habla de la vuelta de 'Tess', el grupo musical que nació en 'Al salir de clase'

Toda una generación creció con Al salir de clase y, aunque han pasado 20 años desde que se emitió el último capítulo, es una serie que seguimos teniendo muy presente. Fue un verdadero boom en todos los sentidos y muchos de sus protagonistas siguieron dedicándose al mundo de la interpretación, pero otros tomaron caminos diferentes. Una de ellas fue Úrsula Sebastian, que formaba parte del grupo Tess, ¿te acuerdas? Desde pequeña estuvo muy ligada tanto a la música como la interpretación, sin embargo, el futuro le tenía preparada otra sorpresa. Úrsula acabaría encontrando la plenitud gracias al Yoga, una disciplina que ha cambiado su vida por completo. Después de estos años, ha encontrado el equilibrio perfecto para combinar todas esas facetas que tanto le apasionan y nunca ha dejado de lado la música. De hecho, nos ha contado en primicia que muy pronto volverá a sacar un tema con sus compañeras de Tess. Sigue leyendo ¡y descubre todo lo que nos ha contado!

- Quizá nuestros lectores más jóvenes no te conozcan, pero saltaste a la fama gracias a la serie Al salir de clase, ¿cómo recuerdas aquellos años?

Tengo un recuerdo muy bonito de esos años. Fueron experiencias únicas que te marcan en la vida. Recuerdo que veía la serie y cuando nos dijeron que íbamos a formar parte no me lo podía creer. Imagínate, con 16 años, tu disco grabado, una ilusión tremenda de salir al mundo artístico y poder vivir la experiencia como cantante y actriz. ¡Fue un regalo!

- En ese momento, ¿tenías claro si querías dedicarte a la música o a la interpretación?

Comencé de pequeña haciendo publicidad, más tarde con 12 años presenté un programa infantil en Telecinco que se llamaba Ven con nosotros, y de ahí empecé a realizar mis primeros trabajos como actriz. La música la llevo en mí desde siempre, mi madre me cuenta que con tres años imitaba a Alaska, que me encantaba. Tanto la música como la interpretación, las entiendo como formas de expresar y de comunicar, pero sí que puedo decirte que la música ha tenido más peso en mi vida.

- Con Tess tuviste mucho éxito, llegando incluso a conseguir un Disco de Oro, ¿qué queda de aquella chica?

¡Mi esencia es la misma! Evidentemente con el paso de los años vas evolucionando, pero mi esencia es la misma: soñadora, creativa, entusiasta y trabajadora (¡que quede claro que sólo te estoy diciendo lo bueno! Jajajaja)

- ¿Por qué tomaste la decisión de abandonar el grupo?

Se mezclaron muchas circunstancias en ese momento. No siempre es fácil estar un grupo, y también tenía claro que era muy joven y quería hacer ciertas cosas como estudiar en la Universidad, formarme a nivel musical, componer mi música y la posibilidad de construir mi propia carrera musical.

- ¿Te empezaste a formar más como cantante?

Empecé muy jovencita, con 12 años, a estudiar canto con Robert Jeantal, que ha sido un maestro de grandes artistas; también con Coral Antón y Jose María Sepúlveda, a quien podéis ver en el programa La Voz. Han sido personas que me han aportado muchísimo en mi camino.

- Además, te matriculaste en Periodismo

Me matriculé y terminé mi carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Siempre me he sentido muy 'comunicadora' y cuando elegí lo que quería estudiar, sentí que era lo más afín teniendo en cuenta mi experiencia previa en el mundo artístico.

- Años después, decides darte a conocer como Giovanna y haces colaboraciones y varias canciones que fueron un éxito a nivel mundial, número uno en las pistas de baile… ¿Qué tenían de especial esos temas?

Sinceramente no tenía pensado hacer música dance, pero cosas de la vida... Mi hermano mayor, que en ese momento era DJ (DJ Vitti) y estaba en un momento de no parar de pinchar, quiso sacar un tema junto con DJ Luque y DJ Velarde. Me propuso hacer el tema con ellos. Me considero bastante abierta a la hora de crear y vivir nuevas experiencias, y por supuesto dije que sí. De ahí surge el tema Sunday’s at heaven, que fue un éxito en las listas de música dance/house no sólo en España sino en muchos países del mundo. En ese momento nació 'Giovanna' (es mi segundo nombre). Fueron años de bolos en muchos lugares del mundo: Moscú, Roma, Paris, Londres, Marrakech, Túnez, Punta Cana... y por toda España. A raíz de ese tema, seguí sacando más en esa línea musical. Podía combinar la música con la suerte de poder viajar a un montón de lugares.

- Finalmente, tu vida acaba dando un giro radical. ¿Cuándo surge tu pasión por el Yoga?

Mi relación con el Yoga (en concreto con el Ashtanga Yoga, que es el yoga que enseño) ha sido muy progresiva. Yo lo defino como 'amor del bueno', ya que es algo que con el paso de los años me ha ido transformando y fascinando cada vez más y más profundo. Cuando fui a mi primera clase de Ashtanga Yoga, ni de broma pensaría que años después querría dedicarme a ello. Conocí este estilo de Yoga gracias a uno de mis mejores amigos, Bernabé Fernández, a quien había conocido en la serie Al salir de clase. Me dijo: "Úrsula, tienes que probar un estilo de Yoga que es increíble. En España apenas se conoce y Madonna lo practica". Claro, cuando me dijo que lo practicaba Madonna, me dije: "Lo tengo que probar". Tenía 20 años. Es muy bonito ver que las razones por las que empecé nada tienen que ver con las razones que hoy en día sigo enamorada de esta práctica tan transformadora. En mi etapa de música dance/house recuerdo llevarme la esterilla a cada bolo, con ganas de que al día siguiente tras la actuación poder levantarme para practicar. En ese momento sí que sentí que internamente no resonaba con muchas cosas que rodean ese ambiente y quise dar un giro en mi manera de vivir para sentirme en coherencia con lo que quería que fuera mi vida.

- ¿Cómo te formaste en esta disciplina?

Una cosa importante que quiero comentar es que, para formarse en el mundo del Yoga, lo más importante que tú tengas una práctica sostenida durante unos años. Comencé a practicar con Borja Romero-Valdespino, quien por primera vez introdujo este estilo de Yoga en Madrid. Estuve 13 años practicando con él, y tuve la suerte de ser su asistente, enseñándome cómo ajustar las posturas, cómo transmitir esta práctica... y también estuve dando clases en su escuela. En 2018 viajé a Mysore (India) para estudiar con Sharath Jois, que en la actualidad es el máximo referente de este estilo de Yoga. Me he formado también con otros grandes profesores del Ashtanga Yoga como Tomás Zorzo, Kino MacGregor, Jose Carballal, Mark Robberds, Gabriella Pascolli, Peter Sanson, Alexia Pita, Carmen Yagüe... También la inquietud de conocer el Yoga en otras vertientes me llevó a formarme en Yogaterapia con Miguel Fraile.

- Tienes una escuela propia en el barrio Salamanca, ¿cómo nace este proyecto?

En 2017 abrí mi espacio 'Gioga' y estoy muy muy contenta de seguir creciendo y poder transmitir esta herramienta de salud en todos los sentidos: físico, mental, emocional y energético. Me siento muy agradecida y afortunada de haber podido sobrevivir a la pandemia, que tanto ha afectado a muchísimos espacios. Ofrezco una enseñanza personalizada, un acompañamiento con escucha. Cada persona que practica en la escuela es diferente y me encanta verlo, captarlo y, desde ahí, poder transmitir todo lo que el Yoga nos puede ofrecer: un viaje de autodescubrimiento, de conexión con nuestro interior y de cultivar ese espacio interno que, a veces por la vida que vivimos, está con ruido y desordenado.

- También haces un podcast, organizas retiros de yoga…

Me encanta comunicar y, como periodista, me entusiasmó la idea de hacer un podcast Ars Vivendi para hablar no sólo del Yoga, sino de otras herramientas que nos puedan ayudar a encontrar el 'Arte de vivir'. Disfruto mucho también con los retiros de Yoga que organizo, se crea un ambiente estupendo de comunidad y la recarga de energía cuando estás en un retiro es increíble. Rompes con tu rutina, con tu estrés, con tus obligaciones... para poder dedicarte a ti mismo a través de la práctica de Yoga, meditación, contacto con la naturaleza, mantras y conoces a personas estupendas. Ya estoy trabajando en mi próximo retiro, que será en un lugar precioso en la Comunidad Valenciana en las fechas de Semana Santa. El Yoga me ha dado la oportunidad de vivir esta vida de una forma más consciente y más plena, teniendo que afrontar mis sombras y valorando mis luces. Para mi el Yoga es una terapia, es una limpieza interior que luego se refleja en la vida. Es mi manera de vivir, de poder ser libre y a la vez responsable. En los momentos más complicados de mi vida, es cuando más he visto todo lo que esta práctica me ha aportado y cómo me da la oportunidad de poder ser mejor. ¡No podría imaginarme mi vida sin el Yoga y sin la música!

- ¿Dirías que te has sentido más realizada con ese proyecto personal que con la música?

En la música he tenido momentos increíbles y únicos, pero el Yoga fue para mi dar un salto y abrir un nuevo mundo. Entender y vivir la vida con otras gafas. Te reconozco que, a día de hoy, me hace sentir una absoluta realización a nivel no sólo profesional, sino personal. Este camino que comenzó siendo personal, se convirtió en profesional porque había cambiado por completo mi manera de vivir y sentía que quería compartirlo con el resto del mundo porque para mi fue un regalo conocer este

camino.

- En tus redes vemos que la música sigue estando muy presente en tu vida, ¿es un capítulo cerrado o te gustaría poder combinar ambas facetas?

Es imposible cerrar el capítulo de la música porque forma parte de lo que soy. En la actualidad también estoy cantando mantras, y fusionar la música con el Yoga es otro de mis próximos proyectos. Y con mis compañeras de Tess estamos preparando una nueva etapa del grupo.

- Después de 20 años, el próximo 25 de junio te volverás a reunir con tus compañeras en el 'Tuentis Festival', ¿cómo afrontas ese momento?

Con muchísimas ganas de disfrutar en el escenario con mis compañeras y de conectar con el público que para muchos de ellos formamos parte de su adolescencia. Ahora tenemos trabajo también por delante de ensayos, y de preparar con el mayor cariño y respeto posible esta vuelta a los escenarios tras 20 años.

- Sin duda, va a ser un día inolvidable para vosotras. ¿Puedes adelantarnos algo de lo que veremos en el escenario?

Tres mujeres que van a poner toda su energía en el escenario para que el público disfrute y conecte con la alegría, la libertad y la emoción.

- ¿Tenéis pensado sacar algún tema nuevo?

Es secreto, ¡pero te lo cuento! Nos llevamos tan bien entre nosotras, hay tan buena conexión que hemos decidido hacer un nuevo tema. Estamos en el proceso, y tenemos muchas ganas de presentarlo próximamente.

- A pesar de que ha pasado tanto tiempo, os seguís llevando muy bien. ¿Cómo es vuestra relación?

Somos amigas, nos queremos mucho. Nos divertimos muchísimo siempre que nos juntamos. ¡Juntas somos un cóctel explosivo! Es curioso, porque somos las tres muy distintas pero cuando nos juntamos la energía que sale es siempre de buen rollo, de creatividad, de amor por la música, de admiración y de respeto entre nosotras.

- Ahora están muy de moda los reencuentros, ¿te gustaría hacer uno con tus compañeros de Al salir de clase?

¡Por supuesto, yo me animaba sin duda!

- ¿Sigues manteniendo amistad con el resto de los actores?

De esa época, mantengo amistad con Bernabé Fernández, que para mí es como un hermano. Es una persona esencial en mi vida.

- No sabemos mucho sobre su vida personal, ¿nos puedes contar un poco más sobre ti?

Soy la segunda de cuatro hermanos, me considero una persona vital, creativa, con ganas siempre de superarme en todos los aspectos, disfrutona de la vida, de mi familia y amigos ¡y siempre con ganas de viajar!

- Dices que el 2021 ha sido un año 'de crecimiento, de liberación y de valentía', ¿cómo esperas que sea el 2022?

La verdad es que no espero nada porque prefiero que la vida me sorprenda. La vida es la mejor guionista. Hay que confiar.

- ¿Cuál es tu mayor sueño a nivel personal?

Vivir lo más despierta posible.

- ¿Y profesional?

Seguir transmitiendo a muchas personas la práctica de Yoga con la misma ilusión que hoy.

- Para terminar, ¿qué les dirías a todos los que están leyendo esta entrevista y se han alegrado mucho de volver a saber de ti?

Agradecerles el interés y animarles a que se cuiden, que el Yoga nos muestra lo importante que es estar presentes en cada momento para poder tener una vida plena.

- ¿Te gustaría aprovechar la ocasión para decir algo?

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu, su traducción del sánscrito sería: "Que todos los seres en todas partes sean felices y libres, y que los pensamientos, palabras y acciones de mi propia vida contribuyan de alguna manera a esa felicidad y a esa

libertad para todos".

