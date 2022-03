La dura experiencia de Leigthton Meester en su último rodaje

Compaginar la vida laboral y la familiar no siempre es sencillo. Si no que se lo pregunten a Leighton Meester, que embarcada en la promoción de su última aventura laboral, ha querido confesar que los desplazamientos del rodaje le han dado más de un dolor de cabeza. La joven intérprete, que lleva compartiendo vida durante ocho años con el también actor Adam Brody, popularmente conocido por su papel en la serie adolescente O.C, es madre de dos niños, de tan solo siete y un año de edad. Precisamente, los pequeños han sido la causa de sus últimas preocupaciones. Durante una entrevista con ET, la que fue protagonista de Gossip Girl se ha confesado sobre la culpabilidad que siente cuando tiene que separarse de su familia por motivos laborales. "Estuve separada de ambos durante un mes, que fue más de lo que nunca había estado lejos de ellos. No lo pasé nada bien", ha declarado para este medio haciendo referencia a su estancia en Croacia. Esta no es la primera vez que experimentaba este sentimiento, pero, con la llegada de su segundo niño ha incrementado. "No parece que esto mejore. He pensado que tal vez lo haría, pero no es así. Y ahora realmente me he duplicado en esto de los niños por lo que es un doble golpe, porque hay un bebé que me necesita". De esta manera, ha dejado claro que la conciliación laboral no ha sido una opción viable para ella.

El viaje al país baltico se debe a que es el escenario de su última película, Fin de Semana en Croacia. Un largo donde Beth, personaje al que da vida la actriz, deberá tratar de descubrir las razones que se esconden detrás de la desaparición de su amiga y compañera de viaje, al mismo tiempo que ella misma huye de los peligros que la rodean. Una producción de Netflix, que a las pocas horas de salir a la luz ya se encontraba entre las tendencia de la conocida plataforma. El thriller es uno de los géneros predilectos, donde ya ha probado suerte, con bastante éxito, dentro del misterio, concretamente en el año 2011, cuando se puso en la piel de la protagonista de The Roomate, donde daba vida a una suplantadora de identidad obsesionada con su compañera de universidad.

También en esta misma entrevista, Leighton Meester ha sido preguntado por uno de los temas más comentados en los últimos meses,¿Es posible el regreso, o en su defecto cameo, de Blair Waldoorf, la abeja reina del instituto Constance?. "No sé, puede, nunca digas nunca", reconocía la actriz durante una entrevista con el canal neoyorkino, Fox 5. Igualmente, la protagonista de Montecarlo, ha reconocido haber visto la nueva temporada de la serie que la catapultó a la fama y ha querido alabar el maravilloso trabajo que está realizando la nueva generación que les ha tomado el relevo. Y es que aunque estas palabras puedan suponer un jarro de agua fría para los fans de la Reina Cotilla, la actriz se encuentra en una nueva faceta, menos adolescente y más madura, y, precisamente, en estos momentos, está embarcada en nuevas e interesantes aventuras profesionales.

Y es que Gossip Girl es la serie que cambió a toda una generación. Sus espectaculares looks o la propia introducción de las redes sociales como elemento protagonista de la trama, hicieron que la ficción pasará a ser considerada como un imprescindible del género audiovisual. Por ello, la plataforma de streaming HBO Max la resucitó y adaptó al año 2021, con nuevos personajes y tramas más actuales. Si bien es cierto que esta nueva temporada ha vuelto a enganchar y cuenta con el beneplácito de la mayor parte de los fans, con episodios donde llegaban a aparecer rostros tan conocidos como Dorota o la propia madre de Blair, son muchos los que todavía sentían la nostalgia por la historia original y reclamaban una reunión con los actores que dieron vida a los míticos protagonistas, que, por el momento no parece que se vaya a producir.

