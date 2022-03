Camilo y Evaluna celebran el último cumple del artista antes de ser papás

Camilo ha cumplido 28 años. El cantante de Vida de rico celebra una vuelta más al sol con grandes ilusiones ante lo que está por venir. El artista y esposa, Evaluna Montaner, cuentan los días para dar la bienvenida a su bebé, que nacerá en primavera y se llamará Índigo, independientemente de que sea niño o niña. Antes de que eso ocurra, la pareja ha disfrutado del último cumpleaños del artista antes de ser papá. "Llevo celebrándote 8 cumpleaños y me emocionan todos los que falta. (Los próximos serán un poco diferentes jeje)", dice Evaluna, refiriéndose a su futura y nueva faceta como padres. "Qué aventuras las que hemos vivido tú y yo. Uf y todas las que vendrán!!! Te amo chiquitico. Dios brilla fuerte a través de ti. Japidei", ha sido su felicitación junto a varias fotos, algunas muy románticas y otras tan simpáticas como una de cuando eran pequeños.

La respuesta de Camilo a tan bonitas palabras no se ha hecho esperar. "Es una sola carcajada mi vida contigo. Te amo desde antes de descubrir que haces las mejores galletas del mundo. Eres la reina y el calor de esta casa, y de todos los lugares pasajeros que llamemos casa en la vida que Dios nos permita transitar en este mundo material. Te amo desde ahora hasta lo eterno", ha sido su dedicatoria repleta de romanticismo. El pasado 8 de febrero celebraron su segundo aniversario de boda y la intérprete venezolana publicaba varias fotos en sus redes en las que se aprecía lo feliz que fue para ellos el día de su boda.

La pareja está aprovechando para salir y divertirse antes de ser papás. Hace apenas unos dias la pareja se dio cita en los premios Lo Nuestro en Miami, y aunque Evaluna ya está en la recta final de su embarazo no quiso perderse la celebración y lució sus casi ocho meses de embarazo. Camilo fue uno de los grandes triunfadores de la noche, se llevó nada menos que tres galardones y dedicó uno de ellos a Índigo. Un mes antes, la pareja tuvo otro gran acontecimiento que les llenó de alegría como fue la boda del hermano de Evaluna. Ricky Montaner dio el 'sí, quiero' a Stefi Roitman en un enlace celebrado en Buenos Aires (Argentina) y allí estaba la pareja para celebrarlo por todo lo alto.

No hay plan que detenga a esta pareja antes de que nazca el bebé. No obstante, una vez que lo haga tienen pensando hacer un alto en el camino. Camilo reveló en una entrevista que se tomarán un descanso en medio de su gira para disfrutar de los primeros meses de vida de su bebé. Así que lo que resta del mes de marzo y abril, Camilo y Evaluna estarán en casa disfrutando de su primer hijo. No será hasta el 26 de mayo cuando Camilo retome su gira con una serie de conciertos en México. En junio y julio, se presentará en España y en ciudades europeas como Londres Zürich y Milán, y a finales de agosto iniciará su gira por Estados Unidos. Los últimos meses del año dará por finalizado su tour con tres fechas especiales en su tierra natal Colombia, donde visitará Bogotá, Medellín y Barranquilla.

