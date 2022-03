El significativo gesto de Ismael Beiro con Iván Armesto tras conocer que había perdido a su madre

Iván Armesto, concursante de la primera edición Gran Hermano, está atravesando por un momento muy díficil tras haber perdido a una de las personas más importantes de su vida: su madre. En estas duras circunstancias Iván está recibiendo todo el apoyo y el cariño de sus allegados para superar el duro golpe. En unos días tan tristes ha recibido un bonito detalle que seguro que le ha reconfortado y le ha alegrado el corazón. "Que uno de tus amigos se entere que falleció tu madre, se haga 500km hasta Gijón cuando mañana tiene que estar en Navarra, solo para darte un abrazo, no solo se agradece, se comparte. Gracias hermano". Estas son las palabras con las que ha querido agradecerle a su íntimo amigo, Ismael Beiro, el gesto que ha tenido con él solo para apoyarle en estos tristes momentos. En una de sus peores vivencias personales, no podía faltar a su lado el cómico gaditano, uno de sus inseparables tanto dentro como fuera del concurso.

- Ismael Beiro ('GH1') habla sobre las secuelas que aún sufre tras el accidente en el que casi pierde la vida

VER GALERÍA

- Recordamos los 90 días de Ismael Beiro en la casa de 'Gran Hermano' y la gala final

Gran Hermano unió para siempre a Ismael e Iván, como se demuestra en la imagen que el asturiano ha compartido con sus seguidores del gesto bonito de su amigo, donde se les puede ver abrazados y sonrientes. Sin duda Ismael está siendo un gran apoyo para el asturiano en estos duros momentos. No importa la distancia que les separe porque siempre pueden contar el uno con el otro, una amistad que dura ya más de 20 años. Su convivencia en el programa duró 90 días, en la que ambos formaron un tándem inolvidable que regaló grandes y divertidos momentos para los espectadores lo que les valió para convertirse en dos de los concursantes más queridos por la audiencia por su naturalidad ante las cámras. De hecho, ambos se conviertieron en finalistas: Ismael se alzó con el trinunfo, mientras que Iván quedó el tercero, la segunda plaza la ocupó, Ania Iglesias .

VER GALERÍA

A las pocas del fallecimiento de su madre, que se produjo este martes, Iván ha compartido un emotivo mensaje con sus seguidores para rendirle homenaje. unas emocionadas palabras en las que quería darle las gracias de manera pública por lo que ha significado para él, algo que ya le había dicho pero que ha lamentado que "esta vez no lo puedas leer". "Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la mano cuando la necesitábamos, por acompañarnos en el camino cuando fue duro y cuando iba como la seda", ha comenzado diciendo el finalista de GH1. A la vez que ha querido agradecerle todas sus enseñanzas. "Gracias por enseñarnos a intentar ser las mejores personas que podíamos, a sobrellevar los momentos duros a creer en nosotros mismos", ha escrito emocionado. Y ha proseguido dejando claro que su madre era uno de los pilares fundamentales, no solo suyo, sino de toda la familia: "Gracias por querer tanto a todos tus hijos y a todas tus nietas, por estar todos estos años con Papá acompañando en el viaje".

Una madre es una figura insustituible e Iván ha querido destacar a la suya por su manera de ser, entre otras muchas cosas: "Gracias por sonreír tanto, por hacerte querer, por reñirme cuando lo necesitaba y cuando no, por ponerte siempre de parte del más débil cuando lo veías así,por preocuparte por todos" También ha querido resaltar los valores que le inculcó: "Gracias por enseñarnos a ver siempre el vaso medio lleno, a disfrutar de la vida y a poder volar libres cuando nos tocó". También se ha sincerado en cómo su madre aceptaba sus relaicones sin juzgar solo para verlo feliz: "Gracias por ser amable con todas mis parejas y escudriñarlas por encima de la gafas a ver si te gustaban para ti, aunque nunca me dijeras si te gustaban o no. Gracias por dejar nuestros corazones suficientemente llenos de amor para continuar amando la vida".

VER GALERÍA

Las relaciones se componen por los pequeños detalles del día a día algo que le ha agradecido a través de sus "albóngigas y las risas que nos echábamos cuando le escribía a mi hermano que eran solo para mí". Iván ha finalizado sus sinceras palaras con una preciosa declaración: "Soy una parte de ti y hoy no te vas del todo porque dejas muchas partes de ti en nuestro pequeño mundo. Gracias porque tú, precisamente tú seas mi madre". Y para finalizar ha afirmado con rotundidad: "Adiós mamá, siempre preferiré celebrar tu vida que llorar tu muerte". El exconcusante asturiano de GH1 publicó este mensaje sin saber que, en ese instante, su gran amigo Ismael, esaba recorriendo los kilómetros que les separan para poder reunirse con él para darle un abrazo para tratar de mitigar el dolor por la pérdida.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.